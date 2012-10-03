В Бишкеке милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули против народа

В столице Кыргызстана Бишкеке митинг у Дома правительства, где заседает парламент, перерос в беспорядки. Столкновения демонстрантов с правоохранителями произошло после попытки первых прорваться в здание. Чтобы оттеснить толпу, милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ полетели камни. Есть пострадавшие, у некоторых огнестрельные ранения.

Демонстранты требовали национализации крупнейшего в стране совместного с канадской стороной золотодобывающего предприятия. В настоящее время площадь перед Домом правительства очищена от участников акции, однако движение транспорта по ней по-прежнему запрещено. Известно, что несколько человек задержано.