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В Бишкеке милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули против народа

03 октября 2012 15:48
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В столице Кыргызстана Бишкеке митинг у Дома правительства, где заседает парламент, перерос в беспорядки. Столкновения демонстрантов с правоохранителями произошло после попытки первых прорваться в здание. Чтобы оттеснить толпу, милиция применила  светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ полетели камни. Есть пострадавшие, у некоторых огнестрельные ранения.

Демонстранты требовали национализации крупнейшего в стране совместного с канадской стороной золотодобывающего предприятия. В настоящее время площадь перед Домом правительства очищена от участников акции, однако движение транспорта по ней по-прежнему запрещено. Известно, что несколько человек задержано.

 

# Массовые беспорядки # Акции протеста

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