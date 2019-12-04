Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:

Я интуитивно чувствую, что на этом выступлении Президент скажет какие-то новые вещи, которые очень будут важны для дальнейшего развития Беларуси. Учитывая то, что мы все говорили, учитывая, что новое поколение приходит и заполняет места во всех сферах жизни, и оно становится более главным, чем мы, которые эту жизнь строили. Поэтому я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси.

Клишевич: «Смена поколений. Всё больше молодёжи мы можем видеть и в составе правительства, и в законодательных органах»