Беларусь и Китай вступают в активную фазу развития проекта «Великий камень»

Новости Беларуси. Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Комитета по контролю и управлению госимуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином. Структура объединяет более сотни крупнейших корпораций. В Минск прилетели представители 16 из них. Годовой оборот этих компаний составляет более 1,5 триллионов долларов. Сфера интересов – от медицины и автопрома до оборонной промышленности. Пожать руку Сяо Яцину мечтают многие сильные мира сего. Возглавляемый им Комитет управляет крупнейшими госпредприятиями Китая. Руководители организации и главы водящих в нее корпораций частые гости списка самых влиятельных людей. Чтобы понять это не надо учить китайскую грамоту или иероглифы, экономика говорит на языке простых цифр. Но в данном случае не миллионов, а - миллиардов и триллионов.

Евгений Горин, СТВ:

По итогам прошлого года прибыль подчиненных Комитету предприятий составила 340 миллиардов долларов. А сумма совокупного дохода 6 триллионов 700 миллиардов долларов.

Китай – стратегический партнер Беларуси. И технопарк «Великий камень» самый масштабные проект нашего сотрудничества, рассчитанный на десятилетия. Сейчас наступает активная фаза его реализации. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости должна стать серьезным шагом вперед. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Наша с вами дружба давняя возникла тогда, когда никто не говорил, что Китай может воспользоваться возможностями Беларуси. Мы развивали отношения, развиваем их и сейчас. Но главное, что было тогда и остаётся сегодня. Мы не дружим против кого-то. Мы никому не мешаем. Мы развиваем наше сотрудничество на принципах международного права. Ни один договор Китая и Беларуси не противоречит этим принципам, тем более не нарушает стабильности государств этого региона или азиатского региона. Особенностью работы Китайской Народной Республики с мировыми державами, государствами – это то, что Китай никого не поучает, не ставит предварительные условия для сотрудничества. Можно сказать, новая эра экономических и политических отношений а мире без давления, без предварительных условий, только на взаимовыгодной основе. В этом особенность политики мудрого китайского народа. Мы это приветствуем. Об этом говорим и будем говорить публично.

Момент наступает действительно переломный. Майский указ 166 теперь гарантирует технопарку крупные льготы. Компании освобождаются от налогов на землю, имущество и прибыль. Участки могут быть в пользовании инвестора до 99 лет. Введен и важный китайский принцип –«одна станция». Это когда контролеры согласовывают работу с администрацией «Великого камня». Документ дает «второе дыхание» проекту и ускоряет все процессы. Неофициально эксперты прозвали его «Великий камень преференций» как синоним одного из лучших режимов в мире для ведения бизнеса.

Сяо Яцин, председатель комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР:

Вместе со мной в Беларусь приехали представители 16 компаний Китая. Они входят в топ-500 крупнейших и сильнейших предприятий мира. Все мы нацелены на реализацию договоренности, которые были достигнуты между вами и председателем КНР Си Дзиньпином. Он постоянно говорит чрезвычайной важности работы по укреплению и углублению сотрудничества Беларуси и Китая. Проект Великий камень должен стать жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути» Техноград в 25 километрах от Минска уже приобретает очертания. Есть гостиница, несколько зданий. Шестиполосная дорога называется Пекинский проспект. Еще есть улицы Малахитовая, Рубиновая и Сапфировая. В перспективе «Великий камень» станет городом, где смогут жить и работать 130 тысяч человек. 80 квадратных километров объединят промышленные и жилые зоны. В июне к «Великому камню» присматривались немецкие инвесторы. Вчера появился первый американский резидент.

Александр Ярошенко, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Планируется выпуск станков с лазерным управлением и лазерной разрезкой материалов, то есть это станки очень высокой мощности, очень высокотехнологичный продукт. Опять же наши ожидания связаны с тем, что это только первый шаг, я имею в виду для американского резидента, потому что с точки зрения лазерных развития технологий здесь очень большое поле деятельности.

Из создаваемых Китаем, «Великий камень» самый большой индустриальный парк в Европе. Инвестиции КНР в него могут составить до 5 с половиной миллиардов долларов. Проект нацелен под потенциал Беларуси как коммуникационного звена между СНГ и Европой, Китаем и Европой. Наша страна это и ворота на беспошлинный рынок Евразийского экономического союза. В долгосрочной перспективе годовой объем экспортной выручки парка может составить 50 миллиардов долларов. Если это произойдет, «Великий камень» удвоит белорусскую экономику.