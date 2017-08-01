Реакция Трампа на рассказ о Беларуси: «Говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Я встречался с ним в Сарасоте. Это – город во Флориде, куда он приезжал ещё во время избирательной кампании. И было у меня там 30-40 секунд – там было много народа – сказать ему о Беларуси. Я, как бы, считаю, что я – консул белорусский, я должен сказать, влезть, там, в другие дела. И он сказал, говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны».

Словения, Словакия – не помню, откуда она.

И я ему говорю: «А Вы знаете, что в Беларуси каждый третий-четвёртый гражданин погиб?» До него дошло, он говорит: «Если это так, то эта страна, которая требует уважения». И, как-то он ещё сказал, я забыл какое-то слово по-английски, и говорит: «И помощи от всего мира».