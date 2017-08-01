Александр Лукашенко: «Я очень хотел бы, чтобы парк «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества Беларуси и Китая»

Новости Беларуси. Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Комитета по контролю и управлению госимуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структура объединяет более сотни крупнейших корпораций. В Минск прилетели представители 16 из них. Сфера интересов: от медицины и автопрома до оборонной промышленности. Годовой оборот этих компаний составляет более полутора триллионов долларов.

Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с китайскими инвесторами. Самый яркий пример – успешная реализация проекта по строительству индустриального парка «Великий камень».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень хотел бы (знаю, такого же мнения и председатель Си Цзиньпин), чтобы «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества. Вместе с китайскими экспертами, как и договаривались с товарищем Си, на территории парка мы создали одни из самых лучших в мире правовых условий ведений бизнеса. Поэтому парк становится международным. Широкий интерес к нему проявляется со стороны белорусских, европейских, американских, российских компаний. В ближайшее время нам надо усилить взаимодействие по многим направлениям. Во-первых, прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня. Во-вторых, нам надо формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний, сопряжением их потенциала. Мы готовы к этому. В-третьих, совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества. Я думаю, господин председатель, вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. В-четвертых, нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на развитие туристического потенциала наших стран. Хочу особо подчеркнуть, что ваш визит в Беларусь является подтверждением конкретных и целенаправленных шагов в совместном развитии и создании «сообщества единой судьбы» Беларуси и Китая.