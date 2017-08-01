Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Я очень хотел бы, чтобы парк «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества Беларуси и Китая»

01 августа 2017 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Комитета по контролю и управлению госимуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структура объединяет более сотни крупнейших корпораций. В Минск прилетели представители 16 из них. Сфера интересов: от медицины и автопрома до оборонной промышленности. Годовой оборот этих компаний составляет более полутора триллионов долларов.

Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с китайскими инвесторами. Самый яркий пример – успешная реализация проекта по строительству индустриального парка «Великий камень».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я очень хотел бы (знаю, такого же мнения и председатель Си Цзиньпин), чтобы «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества. Вместе с китайскими экспертами, как и договаривались с товарищем Си, на территории парка мы создали одни из самых лучших в мире правовых условий ведений бизнеса. Поэтому парк становится международным. Широкий интерес к нему проявляется со стороны белорусских, европейских, американских, российских компаний. В ближайшее время нам надо усилить взаимодействие по многим направлениям. Во-первых, прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня. Во-вторых, нам надо формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний, сопряжением их потенциала. Мы готовы к этому. В-третьих, совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества. Я думаю, господин председатель, вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. В-четвертых, нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на развитие туристического потенциала наших стран. Хочу особо подчеркнуть, что ваш визит в Беларусь является подтверждением конкретных и целенаправленных шагов в совместном развитии и создании «сообщества единой судьбы» Беларуси и Китая.

Александр Лукашенко: «Я очень хотел бы, чтобы парк «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества Беларуси и Китая»-1

Глава государства подчеркнул, что интенсивные политические отношения между странами строятся на внушительном торгово-экономическом фундаменте. Это и есть залог нерушимой дружбы между Беларусью и Китаем.

Александр Лукашенко:
Наша с вами дружба давняя. Она возникла тогда, когда никто не говорил о том, что Китай может воспользоваться возможностями Беларуси. Мы развивали отношения, развиваем их и сейчас. Но главное, что было тогда и остается сегодня, мы не дружим против кого-то, мы никому не мешаем. Мы развиваем наше сотрудничество на принципах международного права. Ни один договор Китая и Беларуси не противоречит этим принципам. Тем более не нарушает стабильность государств этого или азиатского регионов. Я, участвуя в международной конференции в Китае «Один пояс – один путь», говорил о том, что особенностью Китайской Народной Республики с мировыми державами, государствами является то, что Китай никого не поучает, не ставит каких-то предварительных условий для сотрудничества. Это, можно сказать, новая эра экономических и политических отношений в мире – без давления, без предварительных условий, только на взаимовыгодной основе. В этом особенность политики великого, мудрого китайского народа. Мы это приветствуем. Об этом говорим и будем говорить публично. 

Александр Лукашенко отметил: сегодня Китай в полном объеме выполняет все достигнутые ранее договоренности. В частности, для белорусских мясомолочных товаров открыт внутренний рынок поднебесной. Страны активно взаимодействуют в сфере промышленности и обеспечения безопасности.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко
01 августа 2017 10:15

КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко проведет 2 августа селекторное совещание по вопросам жатвы
01 августа 2017 06:11

Александр Лукашенко проведет 2 августа селекторное совещание по вопросам жатвы

В 2017 году в программу Армейских игр включен конкурс «Воин содружества»
29 июля 2017 14:26

В 2017 году в программу Армейских игр включен конкурс «Воин содружества»