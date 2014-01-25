В Киеве застрелен сотрудник милиции, живший в общежитии «Беркута». В заложники захвачены несколько милиционеров

Новости Украины. В Украине очередной день проходит по одному и тому же сценарию - баррикады, столкновения, пострадавшие. Несмотря на объявленное перемирие, 25 января ночью радикалы в Киеве пошли в наступление. В результате они захватили в заложники несколько милиционеров. По последним данным, один из них серьезно ранен. Не обошлось и без трагедии. Неизвестные напали на 27-летнего сотрудника милиции, который возвращался со службы в общежитие «Беркута». Молодого человека застрелили.

Тем временем, ситуация в Киеве остается напряженной. Манифестанты захватили здание Министерства энергетики.

Эксперты отмечают, что оппозиционные лидеры, которые периодически подстегивают толпу к агрессии и нападениям, уже не в силах контролировать ситуацию. География протестов растет буквально на глазах.

Всего несколько часов назад поступила информация, что протестующие захватили областную администрацию в Чернигове. Утром радикалы штурмом взяли здание горсовета в Виннице. Подобный сценарий оппозиционеры отработали уже во многих городах страны.

Украине акции протеста вспыхнули с новой силой. Столкновения между милицией и радикалами возобновились во второй половине дня.

Они носят стихийный характер. Известно, что протестующие забросали брусчаткой и коктейлями Молотова стражей порядка на улице Грушевской. Те в ответ применили свето-шумовые гранаты и водометы. При минусовой температуре вода быстро превращается в лед. Однако погасить пламя протестов стражам порядка пока не удается.

Неспокойно 27 января ночью было и в Киеве. На этот раз захвату подверглось здание Минюста.

Радикалы отказываются покинуть помещения, но при этом заявляют, что утром служащие учреждения смогут попасть на свои рабочие места. Между тем, стало известно, что накануне во время захвата экстремистами Украинского дома в Киеве в милиционеров бросили боевую гранату. По счастливой случайности, она не разорвалась. Беспорядки охватили этой ночью и Днепропетровск. Несколько десятков человек задержаны. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.