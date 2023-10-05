Лукашенко: «Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вроде бы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики. Но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на нашей планете. То, что для нас это к лучшему, 100 % точно. То, что это лучше для всей планеты, – тоже. В связи с тем, что мы формируем многополярный мир. Я это говорю потому, что и Кыргызстан, и Беларусь придерживаются именно такой политики. Мы с вами находимся в одном союзе – и военном, и политическом – поэтому, если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Говорите. Все, что можем, будем всячески способствовать тому, чтобы Кыргызстан не был какой-то страной, как это всегда было, в углу и на отшибе. Это нация очень активная, очень продвинутая. Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные. Поэтому найдем новые точки соприкосновения, в этом направлении будем с вами работать. Если у вас к этому будет интерес.