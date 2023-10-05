Лукашенко: «Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные»
Новости Беларуси. Сегодня, 5 октября, у главы государства насыщенный график. Уже состоялись переговоры со спикером парламента Кыргызстана. На встречу были приглашены и председатели двух палат Национального собрания Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня необходимо развивать региональное сотрудничество. Большую роль в этом может сыграть именно парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла в том числе об экономике. Так, в 2022 году товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил более 160 миллионов долларов. На экспорт пришлось 124 миллиона. Основные позиции – мясо-молочная, продукция деревообработки, техника и лекарства.
Александр Лукашенко отметил успехи в реализации инфраструктурных проектов, которыми заняты в Кыргызстане. Глава государства подчеркнул, что мы готовы оказать любую необходимую помощь. И не только в данном вопросе, но по другим направлениям. В конце концов, Беларусь и Кыргызстан придерживаются схожих взглядов, в том числе на международной арене.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вроде бы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики. Но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на нашей планете. То, что для нас это к лучшему, 100 % точно. То, что это лучше для всей планеты, – тоже. В связи с тем, что мы формируем многополярный мир. Я это говорю потому, что и Кыргызстан, и Беларусь придерживаются именно такой политики. Мы с вами находимся в одном союзе – и военном, и политическом – поэтому, если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Говорите. Все, что можем, будем всячески способствовать тому, чтобы Кыргызстан не был какой-то страной, как это всегда было, в углу и на отшибе. Это нация очень активная, очень продвинутая. Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные. Поэтому найдем новые точки соприкосновения, в этом направлении будем с вами работать. Если у вас к этому будет интерес.
Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и Кыргызстана хорошие отношения на всех уровнях, но надо искать новые точки соприкосновения. В этом году дипломатическим отношениям наших стран исполнилось 30 лет. Активно развивается и межпарламентское сотрудничество. Глава парламента Кыргызстана прибыл в Беларусь по приглашению Натальи Кочановой. Сегодня запланирована встреча спикеров.