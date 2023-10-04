Министры внутренних дел Беларуси и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Об укреплении дружеских и рабочих контактов шла речь в ОАЭ. В этой стране с визитом находится делегация Министерства внутренних дел Беларуси. На встрече глав МВД двух стран стороны подтвердили стремление ведомств работать сообща, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подтверждение тому – подписанное соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму. Кроме того, достигнуты договоренности о взаимном признании водительских удостоверений. Министры подписали соответствующий меморандум. Как подчеркнул Иван Кубраков, мы заинтересованы в том, чтобы перенять опыт зарубежных коллег.