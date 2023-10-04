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Министры внутренних дел Беларуси и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве

04 октября 2023 18:34
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Об укреплении дружеских и рабочих контактов шла речь в ОАЭ. В этой стране с визитом находится делегация Министерства внутренних дел Беларуси. На встрече глав МВД двух стран стороны подтвердили стремление ведомств работать сообща, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры внутренних дел Беларуси и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве-1

В подтверждение тому – подписанное соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму. Кроме того, достигнуты договоренности о взаимном признании водительских удостоверений. Министры подписали соответствующий меморандум. Как подчеркнул Иван Кубраков, мы заинтересованы в том, чтобы перенять опыт зарубежных коллег.

Министры внутренних дел Беларуси и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве-4

В ходе визита наши правоохранители побывали в полицейском колледже Абу-Даби, центре оперативного управления МВД. Ознакомились с материально-технической базой. Кроме того, делегация Беларуси посетила мемориал «Вахат аль-Карама», где почтили память воинов, которые отдали свои жизни, защищая Родину.

# Беларусь-ОАЭ # Иван Кубраков # Фотофакт

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