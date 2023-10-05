Беларусь будет работать над тем, чтобы западная мода на чайлдфри не закрепилась в нашем обществе – МИД

Новости Беларуси. Западная мода на чайлдфри не должна закрепиться в нашем обществе. Беларусь будет работать над этим. Такое заявление озвучено во время работы Третьего комитета Генассамблеи ООН, который рассматривает социально-гуманитарные вопросы и правозащитную тематику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметом обсуждения в ходе общей дискуссии стало положение женщин в разных странах. Представитель Беларуси Ирина Величко отметила, что, несмотря на расширение возможностей для женщин в мире, в целом, как показывает практика, ни одна карьера, никакие деньги не сделают женщину более счастливой, чем счастье материнства.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

К сожалению, в ряде западных стран мы наблюдаем полное размывание естественной формы института семьи, ведется пропаганда бездетности. Сегодня уже вполне очевидно, что призыв к бездетности – это опасная тенденция, фактически это оружие, использование которого ведет к депопуляции целых государств и снижению их экономического потенциала. Беларусь никогда не скрывала своей пропаганды преимущества воспитания детей. В связи с этим Беларусь и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы западная мода на чайлдфри не закрепилась в белорусском обществе. Никаких нарушений прав человека или прав женщин мы в такой политике не усматриваем, напротив, мы будем продолжать защищать институт брака как союз, основанный на добровольном решении между мужчиной и женщиной, а также семью, которая составляет основу нации.

Дипломат также подчеркнула: в нашей стране созданы необходимые условия, чтобы у женщин никогда не стояла остро проблема выбора между карьерой и семьей. В Беларуси делается все, чтобы женщина с детьми могла реализовать себя как профессионал.