Рассчитываю на то, что ваш визит даст серьёзный импульс развитию наших отношений. Лукашенко – министру иностранных дел Алжира

Об этом шла речь 20 февраля на встрече Президента с министром иностранных дел Алжира.

Новости Беларуси. Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом не просто поставлять продукцию, но и создавать производства на территории этой страны.

Сейчас экономический диалог между сторонами развит слабо, недостаточен и товарооборот. В этой связи нынешний визит позитивно скажется на будущем двусторонних отношений. Тем более Алжир – партнер перспективный – это самая большая страна Африки. И наша техника, и возможности белорусских строительных компаний могут здесь очень пригодится – уверен Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я неслучайно в шутку, но вполне серьезно заметил, что наконец-то вы приехали в Минск, рассчитывая на то, что ваш визит даст серьезный импульс развитию наших отношений и хотя бы восстановит тот уровень отношений, который когда-то был между нашими странами. А он оценивался более чем в 200 млн долларов ежегодно.

Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира. Ваша страна импортирует огромное количество молочных продуктов. А мы, пытаясь диверсифицировать свой экспорт, ищем свое счастье аж в Китайской Народной Республике, Венесуэле и еще дальше. Согласитесь, что с точки зрения логистики Алжир выглядит весьма привлекательно.

Я вас хочу заверить, что мы, если на это будет ваша воля и содействие, готовы по нашим технологиям работать и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства. И не просто поставлять вам продукцию сельского хозяйства, ту же молочную продукцию, но и создавать соответствующие мощности вместе с вами на территории Алжира.

Алжир – гигантская страна, и наша техника, наши возможности строительных компаний и других предприятий придутся как раз по делу в Алжире.

Что касается военно-технического сотрудничества, я нисколько не сомневаюсь, что нам удастся восстановить соответствующий уровень этого сотрудничества.

«Наши экономические отношения гораздо ниже тех, что мы могли бы иметь». Министр иностранных дел Алжира – Президенту Беларуси