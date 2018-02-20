«Наши экономические отношения гораздо ниже тех, что мы могли бы иметь». Министр иностранных дел Алжира – Президенту Беларуси

Наша страна готова по своим технологиям работать в Алжире и в сельском хозяйстве, и в промышленности, при этом не только поставлять продукцию, но и создавать производства на территории этой страны.

Абделькадер Мессахель, министр иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики:

Вы правильно отметили, что наши экономические отношения гораздо ниже тех, что мы могли бы иметь. И цель моего визита сегодня – наладить отношения между нашими странами и сделать их более интенсивными.

Чуть ранее между государствами было подписано соглашение о создании совместного комитета по развитию сотрудничества. Нам наверняка понадобится какой-то юридический инструмент, который позволит задать рамки для нашего диалога. Это соглашение позволит наладить все виды экономического взаимодействия между странами.

Рассчитываю на то, что ваш визит даст серьёзный импульс развитию наших отношений. Лукашенко – министру иностранных дел Алжира