Дзермант: миролюбие Беларуси должно подкрепляться возможностью нанести противнику неприемлемый ущерб

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Вновь обратимся к нашей западной соседке – Польше. К тому, какие заявления звучат с той стороны. Судя по настроениям польского руководства, поляков всерьез готовят к войне. Буквально на днях в интервью испанской газете El Pais премьер-министр Польши Дональд Туск сказал:
«Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе», – считает премьер. – «Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю».
Причем сказал он эти слова как бы в ответ главе правительства Испании Педро Санчесу, который попросил прекратить использовать в высказываниях слово «война».
«Он заявлял, что люди не хотят чувствовать такую угрозу, что в Испании это звучит абстрактно», – поделился Туск. – «Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией».
Но нужно следить не только за словами, а скорее за делами. Уже президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидерам стран НАТО с предложением увеличить расходы на оборону с 2 до 3 % от ВВП. Из европейских стран НАТО в 2023 году больше всех военные расходы нарастила именно Польша (до 3,9 % ВВП), а при этом Франция потратила лишь 1,9 % ВВП, Италия – 1,4 %, Испания – 1,6 %, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3 %. То есть поляки выступают застрельщиками дальнейшей милитаризации Европы, действуя в интересах прежде всего военно-промышленного комплекса США, где страны НАТО, и Польша в частности, закупают больше всего оружия.
Алексей Дзермант:
На сегодня Туск исключает непосредственное участие польской армии в конфликте в Украине. Тем более, что социологические опросы в Польше показывают, что против этого выступает подавляющее большинство поляков. Согласно недавнему опросу по заказу газеты Rzeczpospolita, 74,8 % поляков выступают против возможного участия польского военного персонала в Украине и только 10,2 % поддерживают подобное решение.
А согласно опросу для издания Wprost, где поляки должны были ответить на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы в Польше началась война?» – 20,2 % заявили, что сбегут из страны; 17,7 % останутся в стране, но будут избегать любого участия; 20,7 % не знают, что будут делать в такой ситуации; 30 % заявило, что постараются помочь другим способом, но не возьмутся за оружие; и только 11,3 % опрошенных утверждают, что готовы защищать свою родину.
Как видим, простые поляки не хотят воевать за бандеровцев в Украине и не очень горят желанием защищать свою страну в случае начала военных действий. Но западные элиты давно уже не слушают собственных граждан и поэтому нам необходимо относиться со всей возможной серьезностью к заявлениям и польского руководства, и других западных стран о возможной войне.
Алексей Дзермант:
Именно поэтому Беларусь приостанавливает свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, из которого уже вышли и не выполняют многие страны НАТО, в частности Польша с марта 2023 года. Президент Беларуси много раз говорил: мы не собираемся ни на кого нападать, нам чужого не надо, но если хочешь мира, готовься к войне. В случае нападения, агрессии против нас нужно быть готовыми ответить всем, чтобы остановить возможного противника.
Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, свое не отдадим.
И вот эти слова, философию защиты своей земли нужно обязательно транслировать нашим соседям: полякам, литовцам, латышам, которых западные стратеги видят следующими жертвами конфликта в регионе. Ведь ни американцы, ни британцы, ни даже немцы с французами не будут за них всерьез воевать и умирать. А вот загребать жар чужими руками – это их излюбленное занятие.
Поэтому белорусская сторона должна продолжать свою миролюбивую линию, рассказывать о наших истинных добрососедских намерениях прежде всего населению сопредельных стран, но и не забывать об укреплении обороноспособности с учетом роста расходов на милитаризацию в государствах – членах НАТО. То есть наше миролюбие должно быть подкреплено возможностью нанести противнику неприемлемый ущерб, чтобы атаковать нас было ему дороже. А к намерениям, например, французов ввести свою войска в Украину, на границу с Беларусью, чтобы освободить украинские части для фронта, тоже нужно относиться сдержанно. Понятно, что никакие французы не переломят там ситуацию, и они сами должны беспокоиться о том, чтобы на украинско-белорусской границе не было никаких провокаций.