Дзермант: миролюбие Беларуси должно подкрепляться возможностью нанести противнику неприемлемый ущерб

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Поляки выступают застрельщиками дальнейшей милитаризации Европы, действуя в интересах ВПК США»

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Вновь обратимся к нашей западной соседке – Польше. К тому, какие заявления звучат с той стороны. Судя по настроениям польского руководства, поляков всерьез готовят к войне. Буквально на днях в интервью испанской газете El Pais премьер-министр Польши Дональд Туск сказал:

«Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе», – считает премьер. – «Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю».

Причем сказал он эти слова как бы в ответ главе правительства Испании Педро Санчесу, который попросил прекратить использовать в высказываниях слово «война». «Он заявлял, что люди не хотят чувствовать такую угрозу, что в Испании это звучит абстрактно», – поделился Туск. – «Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией». Но нужно следить не только за словами, а скорее за делами. Уже президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидерам стран НАТО с предложением увеличить расходы на оборону с 2 до 3 % от ВВП. Из европейских стран НАТО в 2023 году больше всех военные расходы нарастила именно Польша (до 3,9 % ВВП), а при этом Франция потратила лишь 1,9 % ВВП, Италия – 1,4 %, Испания – 1,6 %, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3 %. То есть поляки выступают застрельщиками дальнейшей милитаризации Европы, действуя в интересах прежде всего военно-промышленного комплекса США, где страны НАТО, и Польша в частности, закупают больше всего оружия. Сколько поляков готовы взяться за оружие в случае военного конфликта?

Алексей Дзермант:

На сегодня Туск исключает непосредственное участие польской армии в конфликте в Украине. Тем более, что социологические опросы в Польше показывают, что против этого выступает подавляющее большинство поляков. Согласно недавнему опросу по заказу газеты Rzeczpospolita, 74,8 % поляков выступают против возможного участия польского военного персонала в Украине и только 10,2 % поддерживают подобное решение.

А согласно опросу для издания Wprost, где поляки должны были ответить на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы в Польше началась война?» – 20,2 % заявили, что сбегут из страны; 17,7 % останутся в стране, но будут избегать любого участия; 20,7 % не знают, что будут делать в такой ситуации; 30 % заявило, что постараются помочь другим способом, но не возьмутся за оружие; и только 11,3 % опрошенных утверждают, что готовы защищать свою родину. Как видим, простые поляки не хотят воевать за бандеровцев в Украине и не очень горят желанием защищать свою страну в случае начала военных действий. Но западные элиты давно уже не слушают собственных граждан и поэтому нам необходимо относиться со всей возможной серьезностью к заявлениям и польского руководства, и других западных стран о возможной войне. Белорусы должны транслировать философию защиты своей земли нашим соседям