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Лукашенко: ваш результат мы должны руками пощупать. Белорусские полярники готовятся к новой экспедиции

20 октября 2024 17:38
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Их не пугают ни волны, ни ветер. Наши полярники готовятся к новой экспедиции на самый холодный материк Земли. В 17 раз белорусы отправятся в научный поход на Антарктиду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко: ваш результат мы должны руками пощупать. Белорусские полярники готовятся к новой экспедиции-2

Обычно он длится примерно полгода – с осени по весну. Но в прошлом году наши исследователи провели в условиях вечной мерзлоты почти 8 месяцев. В итоге эта экспедиция стала самой продолжительной за всю историю белорусского покорения Антарктиды. Это по-настоящему уникальный регион, интерес к которому только растет. Самые передовые страны пытаются застолбиться на шестом континенте, который может таить в себе несметные богатства. По данным «Росгеологии», в недрах Антарктиды находятся колоссальные запасы нефти и природного газа. Кроме этого подо льдами скрыты залежи алмазов, золота и платины.

Лукашенко: ваш результат мы должны руками пощупать. Белорусские полярники готовятся к новой экспедиции-4

Сейчас добыча всех ресурсов в районе Южного полюса запрещена. Это нейтральная территория. Но кто знает, что будет завтра, а уж тем более через 100 лет.

Освоение Антарктиды – это инвестиции в будущее, и для Беларуси определенно успешный имиджевый проект. Сегодня в этом особом районе работают 70 постоянных научно-исследовательских баз, которые представляют 29 стран. И Беларусь – одна из них. Но несмотря на это глава государства призвал полярников не отрываться от земной жизни и вместе с впечатлениями и уникальными образцами привозить из долгих и недешевых для страны командировок конкретные результаты, которые пригодятся в экономике.

Лукашенко: ваш результат мы должны руками пощупать. Белорусские полярники готовятся к новой экспедиции-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Конкретные должны быть результаты. Мы не американцы и даже не россияне, у которых огромные запасы финансовых ресурсов. Они могут финансировать и на 100 лет вперед отдаленную перспективу. Может, и нам по каким-то направлениям надо на это смотреть, не хочу быть в ваших глазах ретроградом, но сегодня нужен результат. На это тратятся огромные деньги, мы отвлекаем людские ресурсы. Должна быть динамика. Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать. А не то, что мы будем рассуждать и сами себя захваливать.

# Александр Лукашенко # Антарктида

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