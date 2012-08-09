Лукашенко: Российские АЭС - самые дешёвые, но белорусская должна быть намного дешевле, чем россияне строят у себя и в других странах

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко посетил Островецкий район Гродненской области и встретился со строителями Белорусской АЭС. Общаясь с ними, президент заметил: теперь это и его рабочее место, а возведение энергоблока под его личным контролем.

Это рабочая поездка Александра Лукашенко на Гродненщинцу войдет в историю. Вся Беларусь увидела кадры с закладкой капсулы с посланием потомкам на площадке, где уже через несколько лет заработает первая атомная станция и вырастет большой город энергетиков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Российские станции самые дешёвые, если не считать китайские. Но у нас она должна быть намного дешевле, чем россияне строят у себя и в других странах. Мы строим по факту. Вот есть площадка бетонная. По плану она стоит 2 млрд рублей. Мы ее построили – получился 1 млрд. Мы и платим миллиард. То есть, по факту, мы должны значительно сэкономить. Мы это можем.

Второе. Я не потерплю никакого разгильдяйства, расхлябанности и излишних имперских замашек со стороны Министерства энергетики. С сегодняшнего дня это одна из точек моей работы на целую, может быть, пятилетку. Ни одного гектара лишней неиспользуемой земли здесь быть не должно. Здесь должно быть образцовое строительство, образцовая АЭС. Должно быть сделано так, как мы умеем это делать. Чтобы люди приезжали и восхищались: и безопасностью, и внешним видом нашей станции, и работой. Здесь образцово-показательно должна быть организована работа на объекте. Не выносите инфраструктуру в поле, если она может быть размещенаа в Островце или же рядом. Потому что там живут люди. Тогда не нужно будет возить их, всем будет удобно. То, что должно находиться здесь, возле атомного энергоблока, стройте. А то, что можно построить для людей в городе, стройте там.

Своя АЭС в энергобалансе страны – это залог эффективной работы экономики, конкурентности наших товаров на внешних рынках.

Беларуси своя АЭС позволит экономить в год почти 5 млрд кубометров природного газа, который расходуется сейчас на выработку электричества. Кроме экономики и промышленности развитие энергетики благоприятно сказывается на появлении новейших технологий. Отрасль, как локомотив, тянет за собой науку, воспитывают в стране специалистов абсолютно иного класса и уровня.

Александр Лукашенко:

Эта станция заместит минимум 5-7 млрд кубических метров газа, который мы сегодня тратим на выработку электроэнергии. А у нас примерно 80% природного газа из 22-23 млрд, что мы покупаем, идет на выработку электроэнергии. Поэтому, подводим черту, споры и размышления тому, быть у нас ядерной станции или не быть, закончили. Мы начали строить атомную станцию. Придет время, мы построим и вторую. Не только одну.

Говорят, предваряя эти вопросы, надо нам это станция или нет, что мы будем делать с электроэнергией и так далее. У нас дефицит электроэнергии в стране, поэтому всю электроэнергию, с учетом развития нашего государства, а электроэнергия нужна везде, мы потребим с этой станции сами. Поэтому рынок для нашей электрической энергии будет. Это, прежде всего, внутренний рынок.

Мы договорились с россиянами. Если будет желание и потребность в нашей энергии с этой атомной станции и Калининградской, мы объединяем все вместе и продаем в Европу.

И, потом. Что тут сегодня разговаривать о том, надо или нет эта станция, строить или нет. Явные противники, и «подбухторивают» наши тут – это поляки и литовцы. Но они же планируют строить свои атомные станции. Поэтому это уже конкуренция. Поэтому давайте оперативно, быстро, в короткие сроки, но очень качественно технологично построим этот объект высочайших технологий. Это выведет нашу страну на более высокий интеллектуальный и промышленный уровень развития.

В Островце за пару лет появилась масса новых объектов: от девятиэтажек до остановок, хотя общественного транспорта здесь пока еще нет. Есть авто- и железная дорога, площадка для торговых центров, распланировано где и как возводить жилые районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым оценкам, сюда вольется не менее 1 млрд долларов.

Александр Лукашенко:

Технологии должны быть новейшие, чтобы потом, через 5-10 лет, можно было использовать этот завод в интересах всей страны.

На белорусской АЭС будет два энергоблока, но, вообще, в перспективе может и четыре.

Александр Лукашенко:

Мы будем привозить сюда и показывать, начиная от МАГАТЭ и других: смотрите как надо делать.

Стоимость АЭС – это 9 млрд долларов. Немаловажно, что большая часть этих денег пойдет белорусским предприятиям-подрядчикам. Уже 10 таких работают на площадке. А ведь это еще и стройматериалы, зарплаты, услуги отечественных специалистов. В общей сложности на цели уйдет половина средств.

Михаил Филимонов, директор ГУ «Дирекция строительства атомной станции»:

В районе 90-95% строительных работу будут выполнять белорусские строители. Они зарекомендовали себя как очень грамотные специалисты. Многие прошли стажировку и работали длительное время на строительстве Бушерской атомной электростанции.

Безопасность будущей станции – это тема, которая ставится во главу угла. Проект Белорусской АЭС, так называемый 3+, – это самое последнее поколение реакторов водо-водяного типа, система защиты которой выдержит даже падение самолета.

Анатолий Бондарь, главный инженер ГУ «Дирекция строительства атомной станции»:

Наш блок оснащен целым набором систем безопасности: локализующих, защитных, управляющих, обеспечивающих. Один из примеров локализующей безопасности – это мощная двойная защитная оболочка.

После аварии на японской АЭС «Фукусима» были проведены многочисленные анализы, стресс-тесты. Было заключение международной комиссии, что российские энергоблоки поколения 3+ основательно защищены от ситуации режима с полным обесточиванием станции и не требуют доработки и корректировки.

Александр Лукашенко пообщался и с местными жителями. Главная тема – атомная станция.

Александр Лукашенко:

Не думаю, что у вас будет много вопросов. Все ваши проблемы я знаю, мне доложили перед приездом. И по здравоохранению, и по жилью. Мы только что обсуждали на конкретных площадках. Мы смотрели строительство не только станции, но и социального блока. Мне кажется, что тут больших проблем не будет. Но мне хотелось бы, чтобы у наших будущих энергетиков, умных людей вообще не было проблем. Ни с детскими садами, ни с питанием, ни с жильем, которое мы будем строить, ни спортивными сооружениями, ни с объектами культуры. Все это запланировано: школы, детские сады, спортивные сооружения и так далее. Все это мы по плану будем строить в ближайшие годы для того, чтобы обеспечить всем необходимым строителей и будущих специалистов по эксплуатации этой станции.

Что главное сегодня? Этот этап и мой приезд – это то, что мы прекращаем всякие разговоры и убеждения в нашей стране по поводу атомной энергетики. Это уже бесполезные разговоры. Уже написали поколениям, капсулу впихнули, котлован первый вырыли. Летом начнем рыть под второй блок. Уже если кому-то хочется говорить о безопасности, о том, надо или не надо эту станцию строить, пусть языки о зубы бьют, но мы в это втягиваться больше не должны. Решение принято бесповоротно и окончательно.

Самой умной, самой современной, самой мощной атомной электростанции в Беларуси быть. И раньше, чем мы с вами это планируем. Вот мы с российскими специалистами об этом только что говорили. Мы должны освоить эти высочайшие технологии. Мы должны сделать так, как было когда-то с космическим нашими программами. Вы помните, что когда я ее объявил, лет семь назад, все смеялись: надо ли нам космос. А сегодня уже Семашко сказал, что не хватает мощностей в Беларуси, надо строить в Беларуси новый завод со созданию космической техники. Почему? Потому что то, что мы делаем для космоса, оказалось востребованным не только в России, не только в Китае, но и в других странах.

Я хочу, чтобы мы были востребованы и в ядерной энергетике со временем точно так, как в космической промышленности. Почему я говорю о космосе и ядерной энергетике в данном случае? Неоспоримо и никто меня не критикует тогда, когда я говорю, что мы должны заниматься высокими технологиями. Но выше технологий, чем космос и атомная, нет. И поэтому наше вмешательство в эту сферу, в хорошем смысле слова, – это интеллектуальный потенциал нации, это будущее нашего белорусского народа. И мы это с россиянами должны сделать. Мы должны научиться работать так, как умеют это делать россияне. Они нас не отпихивают. Они нам помогают и дают на это деньги. Поэтому мы должны быть благодарны и учиться у них делать то, чего мы не умеем.

На сегодняшний день мирный атом – самый эффективный из существующих альтернативных источников энергии.

Работа по рытью котлована для реактора и машинного зала первого энергоблока АЭС была начата в мае. Сейчас здесь работает сразу девять экскаваторов. Планируется, что к 15 сентября выборка грунта здесь будет полностью завершена.

В следующем году начнется разработка проекта АЭС и будут заливать бетон. Через пять лет строительно-монтажные работы должны завершиться. Физический пуск АЭС запланирован на май 2018 года. А еще через пять месяцев первый блок введут в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уезжая с площадки строительства станции, президент отметил, что теперь она станет его вторым рабочим местом и еще не раз попадет в маршрут рабочих поездок по регионам.