Ермошина: Обращения «Белорусского Хельсинского комитета» являются необоснованными

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси сегодня рассматривал обращения граждан. После назначения выборов — с 18 июня – в центральную комиссию поступило свыше полусотни обращений. В основном они связаны с образованием и работой окружных и участковых избирательных комиссий. Однако, по мнению главы ЦИК Лидии Ермошиной, большинство обращений необоснованы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Обращения в основном поступают от организаций, которые развернули сеть наблюдателей. При чём это касается только «Белорусского Хельсинского комитета» в этот раз. Все эти обращения являются необоснованными. То есть они все касаются предоставления преференций, не предусмотренных по закону. Ощущение, что координаторов данного проекта интересует только количество, но не качество, дабы потом представить международным наблюдательным миссиям информацию о том, что была подана масса жалоб и масса актов наблюдателей в ЦИК.

Как сообщили в Центризбиркоме, в республике сформирована 6 тысяч 301 участковая избирательная комиссия. Численный состав - почти 69 тысяч человек. Больше всего в комиссиях представителей общественных объединений и политических партий – свыше 45-ти процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, Секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Должен сказать, что комиссии разные по количественному составу. Где-то есть комиссии и по 5-7 человек, но самый оптимальный состав комиссий – 13 человек. Последние образовываются в густонаселённых районах городов и в сельских населённых пунктах.