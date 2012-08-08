МИД Беларуси: Вместо того, чтобы прислать нового дипломата, Швеция пошла на обострение отношений

Новости Беларуси. Беларусь отзывает свое посольство в Швеции и всех его сотрудников. Сегодня Министерство иностранных дел сделало соответствующее заявление по этому поводу. В нем разъяснены и все мотивы принятого решения. Отозвать посольство из Стокгольма Беларусь вынудил МИД Швеции. Вместо того, чтобы прислать нового дипломата, они урезали количество сотрудников белорусского посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство иностранных дел Беларуси уже объясняло причины того, почему уже бывшему Послу Швеции Эрикссону не продлили аккредитацию. Дипломат, пожалуй, все-таки больше отметился не в сфере развития отношений между двумя странами. Его можно было видеть раздающим комментарии на митингах оппозиции, выступающим за то, чтобы опрокинуть действующую политическую систему Беларуси. Почти за 7 лет работы дипломата нельзя сказать, что Минск и Стокгольм стали ближе друг к другу. Пожалуй, даже наоборот. Так что решение не продлить ему аккредитацию выглядит вполне естественным.

Юрий Шевцов, политолог:

Скорее всего, этот человек попал под влияние узкого круга общения. И то, что у нас со Швецией нет заметных экономических отношений, это проявление того, что шведская дипломатическая миссия, пребывающая здесь, была занята какими-то другими вопросами.

Вместо того, чтобы просто прислать нового посла, Швеция сократила белорусское посольстве в Стокгольме до состава, при котором полноценная работа загранучреждения невозможна. Сотрудникам дипломатической миссии дали 2 недели на сборы.

Заявление МИД Республики Беларусь:

С учетом одновременного отзыва в г. Минск Посла Беларуси в Швеции А. Гринкевича, белорусская сторона полагала исчерпанным данный конфликт и была готова к совместным усилиям по возвращению двусторонних отношений в конструктивное русло. К сожалению, МИД Швеции предпочел пойти на обострение и дополнительно принял решение о выдворении из страны двух старших дипломатов Посольства Беларуси, включая Временного Поверенного в делах, и отказе во въезде в Швецию нового Посла Беларуси, имеющего агреман Правительства Швеции.

Антон Дударенок, кандидат исторических наук НИИ Теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Ответ на непродление аккредитации шведскому послу в Беларуси со стороны Швеции был абсолютно неадекватным и несопоставимым. Поэтому Беларуси сейчас крайне сложно защищать и поддерживать интересы белорусских граждан, находящихся в Швеции. В сложившейся ситуации, это последствия политики двойных стандартов.

В такой ситуации Беларусь просто вынуждена принять решение об отзыве своего Посольства в Швеции. При этом отечественный МИД особо подчеркивает, что даже в контексте данных мер речь не идет о разрыве дипломатических отношений. А вот министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт посредством сообщений в социальных сетях утверждает, что в Беларуси боятся прав человека и раздражены их программой по демократии. Хотя, откровенно говоря, некоторые стандарты свободы той же Швеции иногда пугают людей. В сравнении с ними «шведская семья» кажется чем-то невинным. Недавно один детсад, существующий за счет госбюджета этой страны, отменил половые различия. Теперь в нем мальчиков и девочек называют местоимением «оно».

Улетая из Беларуси, мужчина в самом расцвете сил, Стефан Эрикссон сравнил себя с Карлсоном. И обещал вернуться. Это цитата не только из доброй книжки про человечка с пропеллером, но и известного боевика про терминатора. А ведь можно было выбрать и более недвусмысленную и дипломатическую цитату. Например, «Пустяки! Дело житейское».