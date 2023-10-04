Советник президента Никарагуа: Беларусь для нас стратегический партнёр на Евразийском пространстве

Беларусь укрепляет контакты не только с давними партнерами. Мы открыты для всех, кто готов сотрудничать на принципах взаимоуважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с визитом в нашей стране делегация Никарагуа. Сегодня, 4 октября, состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Делегация Нацассамблеи Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома.

Сотрудничество Минска и Манагуа может и вовсе выйти за рамки двух стран. Никарагуа предлагает себя в качестве своего рода хаба для поставок белорусской продукции на рынки Латинской Америки.