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Советник президента Никарагуа: Беларусь для нас стратегический партнёр на Евразийском пространстве

04 октября 2023 16:32
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Беларусь укрепляет контакты не только с давними партнерами. Мы открыты для всех, кто готов сотрудничать на принципах взаимоуважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с визитом в нашей стране делегация Никарагуа. Сегодня, 4 октября, состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Делегация Нацассамблеи Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома.

Сотрудничество Минска и Манагуа может и вовсе выйти за рамки двух стран. Никарагуа предлагает себя в качестве своего рода хаба для поставок белорусской продукции на рынки Латинской Америки.

Советник президента Никарагуа: Беларусь для нас стратегический партнёр на Евразийском пространстве-1

Лауреано Мурильо, советник президента Никарагуа по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству:
Никарагуа предлагает себя в качестве площадки и входных дверей в Центральноамериканский регион, на территории которого проживает порядка 50 миллионов человек. А Беларусь выступает для нас стратегическим партнером на Евразийском пространстве, в частности на пространстве стран,​ которые объединены Евразийским экономическим союзом.

Советник президента Никарагуа: Беларусь для нас стратегический партнёр на Евразийском пространстве-4

Также стороны нацелены развивать культурные и гуманитарные связи, что поспособствует укреплению дружеских отношений между нашими народами.

​Беларусь и Никарагуа будут развивать двустороннее сотрудничество – замглавы МИД. Подробнее здесь.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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