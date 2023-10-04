Советник президента Никарагуа: Беларусь для нас стратегический партнёр на Евразийском пространстве

Беларусь укрепляет контакты не только с давними партнерами. Мы открыты для всех, кто готов сотрудничать на принципах взаимоуважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с визитом в нашей стране делегация Никарагуа. Сегодня, 4 октября, состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Делегация Нацассамблеи Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома.
Сотрудничество Минска и Манагуа может и вовсе выйти за рамки двух стран. Никарагуа предлагает себя в качестве своего рода хаба для поставок белорусской продукции на рынки Латинской Америки.
Лауреано Мурильо, советник президента Никарагуа по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству:
Никарагуа предлагает себя в качестве площадки и входных дверей в Центральноамериканский регион, на территории которого проживает порядка 50 миллионов человек. А Беларусь выступает для нас стратегическим партнером на Евразийском пространстве, в частности на пространстве стран, которые объединены Евразийским экономическим союзом.
Также стороны нацелены развивать культурные и гуманитарные связи, что поспособствует укреплению дружеских отношений между нашими народами.
Беларусь и Никарагуа будут развивать двустороннее сотрудничество – замглавы МИД. Подробнее здесь.