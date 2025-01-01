Лукашенко пригласил премьера Словакии Фицо посетить Беларусь накануне 80-летия Великой Победы
День образования республики 1 января отмечает Словакия. От имени белорусского народа и себя лично Президента и премьер-министра этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он напомнил, что наши государства связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений. Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений. Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
В поздравительном послании премьер-министру Словакии белорусский лидер подчеркнул, что движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация. Учитывая личную приверженность Роберта Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков, Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае или в другое удобное для него время.