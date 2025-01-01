Беларусь предлагает сосредоточить усилия ЕАЭС на развитии технологического потенциала
Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на 2025 год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Президент Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе обозначены направления совместной работы. Отмечено, что 2025-й для ЕАЭС будет знаковым: завершается пятилетний период реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа.
По итогам саммита ЕАЭС в Ленинградской области Александр Лукашенко сообщил, что письменно партнерам по объединению направит приоритеты председательства Минска. Так, белорусская сторона предлагает сосредоточить усилия на развитии технологического потенциала, развивая проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов.
Александр Дудчак, политолог (Россия):
Естественно, развивать нужно передовые технологии, чтобы не зависеть от поставщиков из других стран в плане производства, обеспечения себя в наукоемкой высокотехнологичной продукцией. Это серьезная задача. И работа в области искусственного интеллекта.
В центре внимания остается продовольственная безопасность. Александр Лукашенко обозначил ряд направлений в этой сфере. Беларусь также считает необходимым завершить формирование единого транспортного пространства, где для всех участников будут равные условия. Ключевое значение имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. Кроме того, партнерам предлагается развивать проекты в области защиты внутреннего рынка, активизировать информационное взаимодействие и сотрудничество в области цифровой трансформации. Не менее важной является совместная работа в социальной и гуманитарной сферах. Как отмечено в документе, «дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть неразрывно связано с повышением благополучия граждан.