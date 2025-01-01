Беларусь предлагает сосредоточить усилия ЕАЭС на развитии технологического потенциала

Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на 2025 год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Президент Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе обозначены направления совместной работы. Отмечено, что 2025-й для ЕАЭС будет знаковым: завершается пятилетний период реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа.

По итогам саммита ЕАЭС в Ленинградской области Александр Лукашенко сообщил, что письменно партнерам по объединению направит приоритеты председательства Минска. Так, белорусская сторона предлагает сосредоточить усилия на развитии технологического потенциала, развивая проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов.

Александр Дудчак, политолог (Россия):

Естественно, развивать нужно передовые технологии, чтобы не зависеть от поставщиков из других стран в плане производства, обеспечения себя в наукоемкой высокотехнологичной продукцией. Это серьезная задача. И работа в области искусственного интеллекта.