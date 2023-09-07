Лукашенко: Беларусь привержена доброжелательному двустороннему партнёрству с Бразилией

Новые возможности для сотрудничества Беларусь ищет и с проверенными партнерами. Пример – Бразилия. Дипотношениям двух стран уже более 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И тысячи километров, которые разделяют Минск и Бразилиа, однозначно не помеха дружбе.

Во время недавней встречи с послом этой страны в Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу приехать к нам в Минск – обсудить дорожную карту сотрудничества и план взаимоотношений. А 7 сентября глава государства от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем Независимости.