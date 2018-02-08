Лукашенко – премьер-министру Латвии: «Благодарен за то, что вы не следуете этим накатам на Беларусь из-за атомной станции»

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия готовы существенно расширить отношения. Обоюдный интерес соседних стран подтвердили на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса. Стоит отметить, что это не первый его визит в Минск (правда, после длительного перерыва – с 2009 года). Обе стороны рассчитывают, что нынешний станет своего рода катализатором сотрудничества.

Президент подчеркнул, что между странами традиционно хорошие отношения, а политический диалог проходит не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и по линии ЕС. Александр Лукашенко поблагодарил также официальную Ригу за конструктивную позицию по отношению к строительству Белорусской АЭС. Наша атомная электростанция, по мнению Президента, может стать достоянием всего региона. Среди особо перспективных направлений на встрече назвали логистику, транспорт, высокие технологии, научные разработки, поставки углеводородного сырья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно видеть вас в Беларуси. Хорошо, что вы приехали. Принято считать, что… По крайней мере, все познается в сравнении. В сравнении с другими нашими соседями у нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что наши отношения могут быть значительно лучше. Мы много наших возможностей не реализуем. И в этом плане ваш визит в Беларусь очень желанный и значимый. Я вам хочу сказать честно: если Латвия того захочет, мы можем значительно продвинуться во всем направлениям и вопросам, которые ту же Латвию интересуют прежде всего. И транспорт, и логистика, и политические вопросы, и Восточное партнерство, контакты с Европейским союзом. Все-таки это граница Европейского союза и Беларуси, притом, надо прямо сказать, дружественная граница в отличие от многих других. Это правда. Очень надеюсь, господин премьер-министр, что после этого визита мы многое сможем сделать. Вам просто нужно избавиться (видимо, как и многим другим) от чувства того, что мы уж слишком зависимы от нашей братской России и не способны какие-то делать шаги без оглядки.

Никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу. Мы рады за вас, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна. Там живет братский нам народ. Вы заинтересованы с точки зрения экономики в отношениях с Беларусью. Правильно, и мы к этому готовы. Мы готовы грузы отгружать у вас, увеличивать грузопоток и прочее, потому что это вам выгодно. Точно так и нам выгодны отношения с Российской Федерацией с точки зрения экономики. Вы должны быть уверены, что Латвия для нас не чужая страна. Мы готовы строить с вами отношения, чтобы мы были более независимы по углеводородам – и вы, и мы. Вы имеете прямой выход к морю, в этом плане можем договориться и по поставкам. Особенно актуально – это вот эти революционные перевороты: углеводороды уходят, возобновляемая энергия все больше приходит, электроэнергия и так далее.