«Интерес возрастает всё больше и больше». До начала досрочного голосования на выборах в местные Советы осталась неделя

Новости Беларуси. Меньше недели остается до начала досрочного голосования на местных выборах в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участковые комиссии уже уведомили избирателей о времени и месте, где можно отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты. А вскоре все участки, на которых будет проводиться голосование, обеспечат бюллетенями. Пока же у претендентов на почетное звание народного избранника самая горячая пора – агитация. Для того, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа белорусов, время еще есть. Этот этап завершится за день до основного дня голосования.

Екатерина Жилянина о самых последних новостях избирательной кампании. Считанные дни до старта голосования. Это основной день выборов 18 февраля, досрочно отдать свой голос можно уже 13 числа. Так что «час Х» для кандидатов в депутаты близится. Самое время агитировать. Претенденты на место в местных Советах депутатов в нынешнюю кампанию куда активнее. Создают фонды, в том числе из собственных средств, чтобы финансировать расходы на рекламную кампанию.

Татьяна Кобрина, доверенное лицо кандидата в депутаты Минского городского Совета депутатов:

Ежедневно выставляем пикет в поддержку своего кандидата в депутаты. Интерес возрастает все больше и больше. Кстати, очень много избирателей, жители этого микрорайона, приходят со своими просьбами, пожеланиями. Обязательно фиксируем и передаем нашему кандидату в депутаты. Пиарят себя, судя по всему, довольно успешно. Что любопытно: сама избирательная кампания в лишней рекламе уже не нуждается. Как оказалось, большинство белорусов о проведении выборов знали еще до появления на улицах растяжек и плакатов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который под контролем исследовательского центра провела молодежная лаборатория. Случайно выбранным людям разного возраста задавали два вопроса.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета:

«Знаете ли вы о том, что будут проходить выборы в местные Советы?» – это был первый вопрос. И «Какие проблемы в Центральном районе вас волнуют сегодня в наибольшей степени?» Подавляющее большинство респондентов отвечали, что они знают про то, что будут проходить выборы.

В топе ответов на второй вопрос – проблемы ЖКХ, транспорта, парковок. В общем-то, типичные бытовые потребности, на которые наверняка стоит обратить внимание и самим кандидатам. Что же касается политического накала, то чем ближе к развязке, тем меньше кандидатов. Но зато тем продуктивнее борьба за голоса.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Очень многие кандидаты шли как дублирующие вместе с основным кандидатом. Поскольку у них одинаковые программы, где-то близкая идеология… не близкая, а одна и та же, чтобы голоса избирателей не растягивались, идет, скажем так, объединение усилий на одном лидере. Это тоже, в общем-то, совершенно распространенная политическая практика. Агитация идет спокойно: пикетов по стране хватает, а участки, бюллетени и списки готовят в штатном режиме. Все по утвержденному алгоритму избирательной кампании.

Горожане:

Я в первый раз пойду на выборы. Я уже выбрала кандидата. Я изучила его программу и надеюсь, он изменит нашу жизнь к лучшему.

На выборы обязательно пойду 18 февраля. Кандидата пока не выбрала. Обычно я это делаю за дня два до того, как идти. Безальтернативных участков по стране стало чуть больше. Там, естественно, менее активны и кандидаты. Но явку все равно ждут на хорошем уровне. Для избирателей все – от мобильных приложений до специальных программ на участках.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:

Каждый участок у нас будет с определенной программой, начиная от семейных мероприятий, заканчивая какими-то специфическими даже медицинскими проектами, которые мы реализуем совместно с медиками района.

Лидия Ермошина, кстати, 7 февраля встретилась со студентами и преподавателями Университета физкультуры. Ходом кампании в Центризбиркоме в целом довольны: существенных нарушений нет, информации о кандидатах достаточно. По сравнению с прошлыми выборами, которые состоялись четыре года назад, в процессе вообще наметилась модернизация.