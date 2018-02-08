Новости Беларуси. Беларусь и Латвия намерены активизировать межпарламентское сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь в ходе встречи премьер-министра прибалтийской страны с белорусскими парламентариями. В целом страны заинтересованы в налаживании конструктивного диалога. Для этого есть потенциал, в первую очередь – экономический. Планируется, что 8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы активно вовлечены в процесс Евразийского экономического союза. И я полагаю, что Латвия могла бы активно использовать возможности наших двухсторонних отношений для того, чтобы продвигать свои интересы в рамках Евразийского экономического союза. То есть на Россию, Казахстан и другие страны.