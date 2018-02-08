Прямой эфир

8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»

08 февраля 2018 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия намерены активизировать межпарламентское сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь в ходе встречи премьер-министра прибалтийской страны с белорусскими парламентариями. В целом страны заинтересованы в налаживании конструктивного диалога. Для этого есть потенциал, в первую очередь – экономический. Планируется, что 8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень».

8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы активно вовлечены в процесс Евразийского экономического союза. И я полагаю, что Латвия могла бы активно использовать возможности наших двухсторонних отношений для того, чтобы продвигать свои интересы в рамках Евразийского экономического союза. То есть на Россию, Казахстан и другие страны.

8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»-4

Латвия – важный торговый партнер Беларуси. В 2017 году стороны отметили увеличение совместного товарооборота. Он составил почти 400 миллионов долларов. В планах увеличение этой цифры. Латвийские инвесторы интересуются проектами в фармацевтике, деревообработке и торговле.

# Беларусь-Латвия # Михаил Мясникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Интерес возрастает всё больше и больше». До начала досрочного голосования на выборах в местные Советы осталась неделя
07 февраля 2018 20:28

«Интерес возрастает всё больше и больше». До начала досрочного голосования на выборах в местные Советы осталась неделя

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации
07 февраля 2018 19:52

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации

Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»
07 февраля 2018 19:26

Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»