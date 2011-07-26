Лукашенко поздравил руководителя Кубы с Днем национального восстания

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя ГосСовета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро Руса и весь народ с Днем национального восстания. Глава нашего государства подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию стратегического сотрудничества с этой латиноамериканской страной.



Куба сегодня отмечает один из самых главных государственных праздников - День национального восстания. Основные торжественные церемонии в нынешнем году пройдут в городе Сьего-де-Авила. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители высшего руководства страны. Дипломатические отношения между Беларусью и Кубой были установлены в апреле 1992 года. Она является одним из основных наших торговых партнеров в Латинской Америке. Основу белорусского экспорта составляют удобрения и сложнотехническая продукция: двигатели внутреннего сгорания, МАЗы, карьерные самосвалы, запчасти. В свою очередь Куба поставляет нам тростниковый сахар, кофе, разработки в области фармакологии.