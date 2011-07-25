Лукашенко: Не исключена ситуация, когда могут возникнуть осложнения и в наших мусульманских странах

О подготовке к неформальному саммиту ОДКБ в Астане, который намечен на 12 августа, шла речь на встрече Александра Лукашенко и генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи.

Глава государства подчеркнул, что политический блок ОДКБ должен скоординировать свои действия. Предстоит обсудить много серьезных вопросов, особенно в связи с событиями, которые происходят в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Надо обсудить ситуацию, которая складывается, посмотреть на те вопросы, которые могут возникнуть, которых мы сегодня не планируем. Ясно, что вопросы серьёзные, вопросов много. В связи с теми событиями, которые происходят в мире, конечно, военно-политический блок ОДКБ должен координировать и планировать свои действия.

Скрывать тут нечего — весь мусульманский мир бурлит, не исключена ситуация, когда могут возникнуть осложнения и в наших мусульманских странах — в Таджикистане неспокойно, в Узбекистане проблем хватает, в Кыргызстане. И, конечно, Казахстан начинают подогревать со всей сторон. Этому вопросу будет уделено немало разговор и внимания.

Есть и другие вопросы — обеспечение нашей совместной деятельности, в том числе и военной, да и по экономике вопросов сегодня немало. Целый комплекс вопросов, которые мы можем обсудить 12 августа в Казахстане. Но я хотел бы, чтобы Вы рассказали о нюансах ОДКБ в других странах. И через призму этих событий посмотреть на 12 августа — о чём можно было бы поговорить, какие вопросы обсудить, предложить президентам для обсуждения эти вопросы.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Я хотел бы доложить о том, что мы делаем — за последний месяц после нашей встречи, после проведения здесь Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Совбезов — что произошло, какие есть изменения. Проинформировать Вас о развитии обстановки, в том числе, по результатам поездки в Таджикистан, в Армению, в Кыргызстан. И, естественно, о тех предложениях, которые мы наработали к неформальному саммиту.