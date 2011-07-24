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Жители Латвии проголосовали за досрочный роспуск парламента

24 июля 2011 14:11
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Согласно данным ЦИКа, за сложение депутатами сейма своих полномочий в ходе референдума проголосовали 94% латышей.

Инициировал выражение вотума недоверия к парламенту Валдис Затлерс, будучи еще президентом страны, после того, как законодатели отказались лишить парламентской неприкосновенности одного из депутатов, подозреваемого в коррупции.

Теперь высший представительный орган власти государства ждёт реорганизация. Ожидается, что парламентские выборы пройдут в сентябре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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