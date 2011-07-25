Бордюжа: Работа ведется активно, причем, нас все время подталкивают белорусские исполнительные органы

Неформальный саммит ОДКБ в Казахстане будет посвящен оценке обстановки в зоне действия Организации. Подготовку к этой встрече в Астане, которая намечена на 12 августа, обсудили сегодня Александр Лукашенко и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Напомним, в нынешнем году наша страна председательствует в этой военно-политической организации. Глава государства подчеркнул, что необходимо скоординировать действия. Предстоит обсудить много серьезных вопросов, особенно в связи с событиями, которые происходят в мире.

Николай Бордюжа проинформировал также Президента о результатах деятельности Организации за последние месяцы. Подчеркнул важность реализации приоритетов, которые выдвинула Беларусь. В частности, это касается миротворческой деятельности, института партнерства, программ вооружения Коллективных сил оперативного реагирования и некоторых других направлений. Николай Бордюжа высоко оценил работу белорусской стороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Очень важна реализация тех приоритетов, которые выдвинуло белорусское председательство в ОДКБ. А работа ведётся очень активно, причём, нас всё время подталкивают белорусские исполнительные органы, особенно МИД. Очень приятно удивлён тем, насколько тщательно и серьёзно органы исполнительной власти Беларуси относятся к тем указаниям, которые даёт президент.