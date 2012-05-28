Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днем Республики

Новости Азербайджана. Азербайджан отмечает День Республики. Сегодня по традиции пройдут праздничный мероприятия. 94 года назад эта страна стала первым демократическим государством на всем мусульманском Востоке.

Азербайджан – давний и надежный партнер Беларуси. Дипломатическим отношениям почти 20 лет. Взаимный товарооборот постоянно растет. В 2011 он превысил миллиард долларов. Объем азербайджанских инвестиций в Беларусь составил 12 миллионов долларов с перспективой увеличения уже в этом году. В Азербайджане собираются белорусские тракторы, грузовые автомобили, автокраны, оптическое оборудование, лифты.

Значимым событием в двусторонних отношениях стало начало поставок азербайджанской нефти в Беларусь. Расширяется сотрудничество в сфере услуг. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту «Баку – Минск», реализуются масштабные проекты в сфере информационно-технических технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления по случаю Дня Республики президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву направил Александр Лукашенко.