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Лукашенко поздравил президента Грузии с Днем Независимости

26 мая 2012 12:47
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Новости Грузии. Грузия отмечает День Независимости. По всей стране проходят праздничные мероприятия, а в Тбилиси состоялся торжественный парад.

С национальным праздником президента Грузии поздравил глава белорусского государства. Дипломатическим отношениям Грузии и Беларуси уже 20 лет. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года составил около 60 миллионов долларов. При этом экспорт превышает импорт.

На белорусском рынке пользуются спросом цитрусовые, орехи, вина, минеральная вода и безалкогольные напитки. А в Грузии завоевали популярность белорусские молочные продукты и техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Михаил Саакашвили

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