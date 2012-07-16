Лукашенко: Парламентские выборы в Беларуси пройдут открыто и транспарентно

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси пройдут открыто и транспарентно. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Глава государства пригласил миссию СНГ для наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси. Уже в середине августа начнет работу в Минске штаб миссии Содружества. Его региональные представительства планируют открыть во всех областях Беларуси. Долгосрочное наблюдение за подготовкой к избирательной компании проведут около 30 представителей от СНГ, а в дни голосования – порядка 300.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На парламентские выборы мы всегда с удовольствием приглашаем миссию. Мы хотели бы, чтобы эту миссию Вы возглавили, как обычно, потому что доверие к Вам в Беларуси очень высокое, причем всех институтов власти. Мы здесь ничего не прячем, Вы это знаете по прошлым выборам. Мы хотим провести открыто, транспарентно выборы, достойно, а главное, чтобы они были легитимны. А это зависит от того, насколько свободно будет волеизъявление. Мы это сделаем очень достойно. Приглашаем Вас и вашу миссию для наблюдения.

И если есть какие-то конкретные проблемы, которые Беларусь может помочь решить, мы с большим удовольствием это сделаем. Мы себя не видим вне интеграционных процессов и субъективных, и объективных. Это очень важно. Наша экономика не может существовать в закрытом режиме. Даже российская не может сегодня существовать в закрытом режиме, да и мир весь развивается в этом направлении. Поэтому мы соответствующим образом выстраиваем свою политику.

Беларусь может с 1 января будущего года принять председательство в Содружестве независимых государств. Исполком СНГ выступил с таким предложением. Сейчас миссию председательствующей страны в объединении выполняет Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Исполком СНГ направил письма в государства с предложением в порядке ротации передать председательство в Содружестве независимых Государств в следующем году Республике Беларусь. Мы сейчас ждем ответа из государств, но предварительный зондаж, предварительная реакция государств положительная. Мы рассчитываем, что в исполнительном комитете СНГ, и я знаю, что и в руководстве Беларусь, рассчитывают, что Беларусь с 1 января 2013 года станет председателем Содружества Независимых Государств.

16 июля в Минск прибывает оценочная миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами. Как отметила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, в течение двух дней эксперты организации должны на месте изучить ситуацию и определить, сколько представителей понадобится для наблюдения за парламентскими выборами в нашей стране.

Ожидается, что нынешняя избирательная кампания пройдет с широким участием международных наблюдателей, среди которых будет и около полусотни долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это обычная практика работы ОБСЕ, когда направляется передовая группа, которая определяет, побеседовав с должностными лицами, а также с политическими силами определенной, конечно, оппозиционной направленности. Тогда, сделав свои выводы, ОБСЕ, руководство ОБСЕ на основе выводов этой миссии принимает решение о количестве наблюдателей, которые будут направлены в каждую конкретную страну.

Сегодня же ЦИК Беларуси начал серию семинаров для представителей окружных избирательных комиссий страны. Акцент занятий сделан на новшества парламентской кампании, а также работу комиссий на местах. В частности, во время регистрации инициативных групп и кандидатов, а также в дни агитации.

В Миноблисполкоме глава ЦИК рассказывала о тонкостях этих выборов для окружных избирательных комиссий.

Быть осторожными в словах и действиях и не поддаваться на провокации — это пожелание участникам процесса от Лидии Ермошиной. Именно окружные комиссии, например, до 19 июля будут регистрировать инициативные группы кандидатов, решивших собирать подписи в свою поддержку. Группа должна быть не менее 10 человек. Им выдадут подписные листы и удостоверения.

В этот раз выдвижение кандидатов максимально упрощено — это новшество парламентской кампании. Так политические партии вправе выдвинуть своих кандидатов во все 110 избирательных округов — по одному в каждый округ. Решить, кто представит трудовой коллектив из не менее 300 человек, могут и сами его работники — прямо на собрании в присутствии более половины трудящихся.

Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Этот личный контакт, когда председатель центральной комиссии беседует с окружными комиссиями, — это говорит о том, что с этого момента начинается наша постоянная связь, и мы будем работать вместе. И они именно из первых уст могут услышать наши требования.

В этот раз сборщикам подписей не надо тратить время и заверять их в исполкомах. Нет необходимости и в согласовании мест пикетов. Где они запрещены, уже определила власть на местах. В Минске, например, в список традиционно попали все площади. Зато пикетировать можно с восьми утра и вплоть до десяти вечера.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей продлится до 13 августа. Далее за 10 дней кандидатов зарегистрируют, после чего стартует агитационная кампания. Основной день выборов — 23 сентября.