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Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева

16 июля 2012 13:34
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Новости Беларуси. Беларусь намерена и в дальнейшем экспортировать военно-промышленную продукцию в строгом соответствии с международным правом. Президент Александр Лукашенко принял с рабочим докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева.

На встрече речь также шла о развитии отрасли в стране, обеспечении белорусской армии новейшими образцами вооружения и продажи излишков продукции военпрома за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Хотел бы прежде всего услышать, как реализуются поручения, данные мною военно-промышленному комплексу при Вашем назначении. Ряд вопросов остался из прошлых лет, которые нам предстоит решать. Главное – не ошибиться. Нам не надо хвататься за все темы, не следует сегодня изобретать какой-то велосипед, который вообще нам не нужен. Для нашей армии нужно современное вооружение, а излишки, если такие создадим, не нарушая международные договоры, мы имеем право и будем их продавать.
Хотелось бы знать, как здесь у нас обстоят дела. По предприятиям ВПК, какое внешнеторговое сальдо у этих предприятий.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Оборонный комплекс государства развивается вполне ритмично.
В целом, за период существования независимой республики мы ни разу не нарушили международное право. И все попытки за уши притянуть те или иные нарушения потерпели неудачу.

# Александр Лукашенко # Государственная политика # Военно-промышленный комплекс # Сергей Гурулев

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