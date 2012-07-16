Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева

Новости Беларуси. Беларусь намерена и в дальнейшем экспортировать военно-промышленную продукцию в строгом соответствии с международным правом. Президент Александр Лукашенко принял с рабочим докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева.

На встрече речь также шла о развитии отрасли в стране, обеспечении белорусской армии новейшими образцами вооружения и продажи излишков продукции военпрома за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотел бы прежде всего услышать, как реализуются поручения, данные мною военно-промышленному комплексу при Вашем назначении. Ряд вопросов остался из прошлых лет, которые нам предстоит решать. Главное – не ошибиться. Нам не надо хвататься за все темы, не следует сегодня изобретать какой-то велосипед, который вообще нам не нужен. Для нашей армии нужно современное вооружение, а излишки, если такие создадим, не нарушая международные договоры, мы имеем право и будем их продавать.

Хотелось бы знать, как здесь у нас обстоят дела. По предприятиям ВПК, какое внешнеторговое сальдо у этих предприятий.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Оборонный комплекс государства развивается вполне ритмично.

В целом, за период существования независимой республики мы ни разу не нарушили международное право. И все попытки за уши притянуть те или иные нарушения потерпели неудачу.