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КГБ Беларуси пресек шпионаж белорусских граждан в интересах Литвы

12 июля 2012 13:20
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Новости Беларуси. Комитет госбезопасности пресек шпионаж белорусских граждан в интересах Литвы. Во время агентурной акции сотрудники КГБ задержали с поличным резидента военной разведки и его агентов. У шпионов изъяли электронные носители и другие материалы, в которых содержалась информация, касающаяся системы безопасности Союзного государства.

В ходе следствия выяснилось, что собранные и подготовленные для передачи литовской спецслужбе материалы относятся к сведениям, содержащим государственные секреты Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, исполняющий обязанности начальника пресс-службы КГБ Республики Беларусь:
Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 356 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Измена государству». В настоящее время расследуется. Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

# КГБ Беларуси # Криминал # КГБ Республики Беларусь

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