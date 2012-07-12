КГБ Беларуси пресек шпионаж белорусских граждан в интересах Литвы

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности пресек шпионаж белорусских граждан в интересах Литвы. Во время агентурной акции сотрудники КГБ задержали с поличным резидента военной разведки и его агентов. У шпионов изъяли электронные носители и другие материалы, в которых содержалась информация, касающаяся системы безопасности Союзного государства.

В ходе следствия выяснилось, что собранные и подготовленные для передачи литовской спецслужбе материалы относятся к сведениям, содержащим государственные секреты Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, исполняющий обязанности начальника пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 356 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Измена государству». В настоящее время расследуется. Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.