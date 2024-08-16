Лукашенко о реакции Украины на инцидент с беспилотниками: дипломаты такого себе не позволят

Беларусь не хочет войны против НАТО, не желает эскалации, но если переступят нашу госграницу, ответ будет мгновенным. Об этом Александр Лукашенко заявил в большом интервью телеканалу «‎Россия», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из тем разговора стал недавний инцидент с украинскими беспилотниками, нарушившими наше воздушное пространство. Вопиющий шаг расценен как провокация. В свою очередь в МИД Украины через пару дней после инцидента коротко заявили, что не видят особой целесообразности его комментировать. Евгений Попов в интервью с белорусским лидером поинтересовался отношением Александра Лукашенко к такому весьма дерзкому ответу украинских дипломатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если нечего обсуждать, это во-первых. А во-вторых, я тебе уже сказал, что не всегда мы, главы государств, а дипломаты постоянно говорят то, что они думают. Есть что обсуждать. Подробности.

Интервью длилось без малого два часа. За это время обсудили самые горячие темы. Помимо обеспечения безопасности Беларуси и России, говорили в целом о развитии Союзного государства, о ситуации в Украине, а также о реакции на поведение западных соседей, продолжающих политику санкций.