Лукашенко о «провокации с легкомоторным самолётом»: Самолёт был вовремя обнаружен. Но почему начальники не пресекли этот полёт?

Новости Беларуси. Система национальной безопасности Беларуси должна обеспечивать оперативное реагирование на любые вызовы. Такую задачу Глава Государства поставил сегодня перед силовыми ведомствами страны во время совещания по вопросам работы Вооруженных Сил и Госпогранкомитета. В частности, виновные в инциденте с полетом над Беларусью шведского самолета будут наказаны — заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как объяснить провокацию с легкомоторным самолетом, который не только пересек границу, но и безнаказанно вторгся на территорию Беларуси? Ведь это в первую очередь - безопасность наших граждан. Более того, ведь этот самолет был вовремя обнаружен. Но почему начальники не пресекли этот полет? Кого жалели? Это головотяпство конкретных исполнителей или ошибки в самой системе охраны государственной границы в воздушном пространстве? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. При этом хочу честно и откровенно сказать тем, кто очень интересуется этим вопросом: виновные в этом должны отвечать. С принятием решений, как видите, я, по вашей просьбе, не торопился. Вы хотели этот случай расследовать досконально. На сегодняшний день, как я вижу, он расследован, и виновные за это должны понести ответственность.

Руководители Министерства обороны и Госпогранкомитета доложили Президенту о приведении Вооруженных Сил и подразделений погран-ведомства в состояние, соответствующее современной обстановке. По итогам совещания определены конкретные меры по эффективному обеспечению национальной безопасности Беларуси. Также Александр Лукашенко поставил задачу силовым ведомствам страны обеспечить свободное волеизъявление граждан в спокойной обстановке и в строгом соответствии с белорусскими законами на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В условиях глобализации любые негативные тенденции распространяются очень быстро, невзирая на географические границы. Примеров предостаточно. Свидетельством тому является Ближний Восток, Сирия, давление на Иран и другие. На смену традиционным способам ведения войны приходят специальные, в том числе информационно-психологические операции и подрывные акции. В них все чаще задействуются хорошо подготовленные группы экстремистской направленности под патронажем многочисленных организаций, формально действующих под флагом распространения демократии. Выращиваются, консолидируются и направляются в нужное зарубежным хозяевам русло внутренние деструктивные силы. Такие реалии вынуждают руководство Беларуси более пристально следить за состоянием системы обеспечения национально безопасности и оперативно принимать решения по ключевым вопросам.

Осенью нам предстоит провести очередные парламентские выборы. Это как раз тот момент, когда происходит активизация как за пределами, так и внутри страны тех, кто страшно ненавидит нашу Беларусь и кому не нравится существующее положение дел. Задача всех здесь присутствующих обеспечить возможность свободного волеизъявления граждан в спокойной обстановке и в строгом соответствии с белорусскими законами.