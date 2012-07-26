Лидия Ермошина: Зубастость – не показатель высоких качеств депутатской работы

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировано 220 национальных наблюдателей за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания пятого созыва. Три аккредитованы в ЦИК, остальные в окружных комиссиях. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома. Как отметила Лидия Ермошина, политические партии проявляют пока слабую активность, они ещё не выдвигали кандидатов в депутаты. Сейчас начинается образование участковых комиссий. До 5 августа включительно продлится выдвижение представителей в их состав.

Право предлагать своих претендентов принадлежит политическим партиям, общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам путем подачи заявлений. Сдеалть это можно лично, либо по доверенности.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Почему мы ввели это правило в закон? Потому что в 2000 году у нас был кандидат-фантом в Минске. Его никто не видел в глаза – ни окружная, ни центральная комиссия. При этом он избирался, он подавал жалобы, он регистрировал инициативную группу. Более того, когда окружная комиссия пошла по адресу того трудового коллектива, который его якобы выдвигал, там оказались руины.

Говоря о будущих депутатах, Лидия Ермошина обратила внимание на их подход к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Журналистам интересен человек зубастый, который хорошо себя покажет в публичной дискуссии. Но это не показатель высоких качеств депутатской работы. С точки зрения избирателя, депутатом может быть бюрократ, но с определёнными возможностями помочь данному избирательному округу, который сможет организовать постоянные приёмы граждан по волнующим их вопросам.