Новости Беларуси. 26 июля первый заместитель главы администрации Президента Александр Радьков посетил Минский моторный завод и пообщался с рабочими. Речь шла о планах предприятия и существующих проблемах. Одна из них - строительства цеха по высоко-точному и высоко-прочному чугунному литью в Столбцах, где уже действует филиал завода. Сроки начала строительства неоднократно переносились из-за несвоевременной подготовки проектной документации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лобач, генеральный директор ОАО «Минский моторный завод»:

Начали проектирование завода в Столбцах. Мы считали, что с июля уже начнём строительство. Но Белпромпроект затягивает работу, которая возложена на него, перенося сроки с июля на август-сентябрь. Это нас очень удручает, потому что мы планировали более 40 млрд. рублей вложить в строительство в этом году.

Александр Радьков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:

Важно, чтобы это предприятие развивалось. Это наша инфраструктура, наша промышленность, наша экономика. Потому что предприятие имеет свои традиции, качество продукции, свои устоявшиеся рынки сбыта. Мы сейчас прошлись по цехам, с людьми поговорили. В целом они довольны. Здесь целые династии работают.

Производство в Столбцах принесет не только экономическую выгоду предприятию, но и создаст новые рабочие места для жителей райцентра. Кроме того, открытие цеха даст возможность развивать научные разработки в машиностроении.

Автомобильные двигатели моторного завода поставляют в страны СНГ и Европы. В последнее время успешно осваивают латиноамериканский регион. Сильная сторона предприятия - социальная поддержка сотрудников. Александр Радьков интересовался зарплатой рабочих, их оздоровлением и обеспеченностью жильем.

Александр Клименок, начальник участка механического цеха ОАО «Минский моторный завод»:

Хорошо, что чиновники приезжают, интересуются состоянием завода, людьми. У меня был вопрос, будет ли общественное объединение «Белая Русь» преобразовано в партию. Мне ответили, что будет.