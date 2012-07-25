Учёные подсчитали, у скольких британских солдат после войны в Афганистане и Ираке «съезжает крыша»

Новости Великобритании. Исследования англичан показывают, что каждый 8-ой солдат, вернувшийся с войны, в дальнейшем совершает преступление. Жертвами бывших военных чаще всего становятся их семьи или коллеги по работе. Учеными доказана тесная связь между психологическими травмами и агрессивным поведением людей дома. Однако, полученные результаты вызывают тревогу: британские войска десятилетиями участвовали в конфликтах в Ираке и Афганистане, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Преступления отличаются жестокостью и в редких случаях могут быть объяснены самими злоумышленниками. 24-летний Арон Уилкинсон, спустя несколько недель после возвращения из Афганистана, застрелил хозяйку фермы Джудит Гарнетт. Убийце был поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства и назначено лечение. А ветеран Второй мировой войны покончил с собой, не желая быть обузой в доме.

Тринадцать тысяч военнослужащих были опрошены в ходе исследования, которым руководил Дейрдре Макманус - доктор из Центра по военным исследованиям в области здравоохранения в Лондоне. Почти 13 процентов признались, что совершали насильственные действия в первые недели после возвращения из зоны военных конфликтов.

Дейрдре Макманус, доктор:

Военнослужащих, которые возвращаются домой, чаще всего трудно адаптироваться к гражданской жизни. Связь между воздействием боевых событий и насилием в семье по возвращении домой очень сильна.

Установлено, что в 4 раза чаще насильственные действия совершают те солдаты, которые пережили несколько травмирующих событий на поле боя: перенесли неоднократные ранения, видели много смертей или имели дело с ранеными однослуживцами.

Тони Гавен, психотерапевт:

Когда солдаты возвращаются домой, они психологически все ещё находятся там, на войне. Они приучены жить в состоянии гипербдительности и повышенного внимания, чтобы справляться с опасностями.

В связи с такой проблемой бывших военнослужащих, Министерство обороны Англии заявило о внедрении мер по улучшению психического здоровья солдат. С помощью технологии интервьюирования, врачи смогут выяснить, насколько успешно бывшие военнослужащие справляются со своими стрессами. Самих же солдат обучат распознавать признаки стресса у товарищей по службе.



