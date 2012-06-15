Лукашенко назначил новых руководителей в МВД и поставил задачу «утрамбовать» войсковую составляющую

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 15 июня ряд кадровых решений в отношении сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу три назначения коснулись Министерства внутренних дел. Первым заместителем министра и начальником криминальной милиции стал Валентин Михневич, до этого дня он руководил УВД Гродненского облисполкома. Сергей Дорошко возглавил Департамент исполнения наказаний, ему предстоит выполнить, в частности, и все поручения по предстоящей амнистии. Игорь Евсеев, который занимал должность замначальника ГУВД Мингорисполкома, отправится наводить порядок в Витебскую область. Он назначен начальником Управления внутренних дел этого региона.

Александр Лукашенко:

Мы не собираемся ни переименовывать МВД в какую-то другую [структуру], в полицию, и так далее. Это просто неприемлемо для нашего общества и для наших людей. Мы не собираемся производить какую-то жесткую структурную ломку МВД, потому что основная структура МВД — нормальная, я считаю. Она соответствует требованиям сегодняшнего дня. Реформа должна заключаться в совершенствовании той структуры, которая создана. Реформу мы всегда должны понимать как совершенствование.

Я министров предупреждал и вы должны знать, что должны в ходе этой реформы освободить МВД от несвойственных функций этой организации. Во-вторых, надо с численностью посмотреть. Сократив численность — обязательно эти средства оставить в распоряжении министра, чтобы меньше было разговоров, мол, «денег не хватает, денежное довольствие - не то». Пусть они распоряжаются, пусть это увеличит денежное довольствие для органов внутренних дел. Надо посмотреть и на войсковую составляющую МВД. Я не говорю о том, что мы должны там по живому резать, но «утрамбовать» ее, вашим языком говоря, привести ее в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, конечно же, надо.

Жду от вас предложений.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Республики Беларусь:

Этот год должен быть годом реформирования. Основные направления, конечно же, это удаление несвойственных нам функций и совершенствование своей деятельности. Совершенствовать уже через какие-то современные научно-технические, используя их в работе по обеспечению принципа о неотвратимости наказания. И также в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.