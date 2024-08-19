Будут ли переговоры по Украине в 2024 году? Мнения экспертов

Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Андрей Богодель, заместитель начальник Факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: Давайте с вами посмотрим. Обстановка в мире и вокруг Беларуси накалена до предела. С одной стороны, на западе бесконечное проведение учений, Польша сосредотачивает войска, Литва проводит учения прямо вдоль нашей государственной границы. То, что творится на южных рубежах, что происходит в Курской области – по сути своей, на сегодня говорить о каких-то мирных соглашениях становится все труднее и труднее.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Давайте вспомним, что не так давно, в июне говорил Путин по поводу переговоров. Путин, выступая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, сказал, что есть предложение украинской стороне по поводу переговоров, и четко высказался, что для этого должна сделать Украина. Я очень хорошо это помню. То есть вывести войска с территории России. Для меня, как и для всех остальных граждан России, нет понятия исторической территории, есть понятие территории Российской Федерации, согласно Конституции, поэтому для меня такую же боль вызывает война на территории Курской области, как и боевые действия на территории Донбасса или Херсона.

Я напомню, что российские города Херсон и Запорожье до сих пор находятся в оккупации. Поэтому Владимир Владимирович предложил, в общем-то это предложение было очень выгодное для украинской стороны. Выводите войска, не вступаете в НАТО, причем мы не против даже вступления Украины в ЕС, и не мешаете нам развивать Российскую Федерацию. У Украины остается выход к морю даже. Вот на это шли, но Зеленский не отреагировал. А наоборот отреагировал таким террористическим действием. Что Владимир Владимирович сказал Зеленскому? Я говорил, что дальше условия будут только хуже? Значит, теперь все, мы не знали, когда условия будут хуже, сколько было времени дано Зеленскому. Зеленский сам себе время на раздумья сократил террористическими действиями.