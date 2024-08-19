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Лукашенко: «Каждый год меня всё свергали и хоронили. Пока я ещё живу»

19 августа 2024 15:33
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Политика должна быть искренней – считает белорусский лидер – и на протяжении всех лет руководства страной неукоснительно следует этому принципу. Яркий пример такой открытости – недавнее интервью российскому журналисту Евгению Попову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Каждый год меня всё свергали и хоронили. Пока я ещё живу»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Калиновцы» – это жулики такие мелкого пошиба, больше политики. Они не вояки. И более того, как мы заметили в последнее время, они разбегаются, потому что у атамана нет золотого запаса. Что касается моего свержения, в течение 30 лет – ну минимум 30 раз. Каждый год меня все свергали и хоронили. Пока я еще живу. Поэтому я уже к этому привык и на это не обращаю внимания.

Попытка переворота в нашей стране в 2020 году провалилась. Как отметил в интервью Президент, лимит революций Беларусь и Россия исчерпали. Наш путь эволюционный.

# Интервью Александра Лукашенко

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