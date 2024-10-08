Лукашенко выступит с докладом на заседании Совета глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств СНГ с минуты на минуту начнется в Кремле. Лидеры встретятся в узком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что за закрытыми дверями главы государств обменяются мнением о взаимодействии в рамках Содружества и одобрят председательство в объединении в следующем году. Проектом решения предусмотрено, что такие функции на себя возьмет Таджикистан. Следующий саммит предлагается провести в Душанбе 10 октября 2025 года. После общения тет-а-тет к лидерам присоединятся делегации.

Ожидается, что в широком составе будет принято заявление в связи с предстоящим юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С докладом по этому пункту выступит Александр Лукашенко. Такое решение было принято в связи с тем, что Беларусь из республик бывшего СССР является одной из наиболее пострадавших от гитлеровского нашествия. По итогам саммита планируется подписание ряда документов.