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Лукашенко выступит с докладом на заседании Совета глав государств СНГ

08 октября 2024 10:35
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Заседание Совета глав государств СНГ с минуты на минуту начнется в Кремле. Лидеры встретятся в узком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выступит с докладом на заседании Совета глав государств СНГ-2

Планируется, что за закрытыми дверями главы государств обменяются мнением о взаимодействии в рамках Содружества и одобрят председательство в объединении в следующем году. Проектом решения предусмотрено, что такие функции на себя возьмет Таджикистан. Следующий саммит предлагается провести в Душанбе 10 октября 2025 года. После общения тет-а-тет к лидерам присоединятся делегации.

Лукашенко выступит с докладом на заседании Совета глав государств СНГ-4

Ожидается, что в широком составе будет принято заявление в связи с предстоящим юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С докладом по этому пункту выступит Александр Лукашенко. Такое решение было принято в связи с тем, что Беларусь из республик бывшего СССР является одной из наиболее пострадавших от гитлеровского нашествия. По итогам саммита планируется подписание ряда документов.

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# СНГ # Александр Лукашенко

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