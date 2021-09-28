Василевич о процедуре отстранения Президента от власти: «Окончательное решение за собранием»

Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая Конституция должна стать страховкой от необдуманных и поспешных решений новоиспеченного лидера.
Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая Конституция должна стать страховкой от необдуманных и поспешных решений новоиспеченного лидера.
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:
Смещение Президента ВНС, Всебелорусским народным собранием. Мне кажется, что в этой процедуре должен участвовать и парламент. Да, окончательное решение за собранием, но вот механизм предварительный, может быть, стоило бы сохранить за как раз парламентом. Я думаю, что многие вопросы как раз и должны быть решены в этом законе или в этой части Конституции о переходных положениях.
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