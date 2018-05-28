«Лондон – финансовая столица мира». Беларусь и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намерены открыть новую страницу в отношениях. Для этого в Минск прилетела представительная парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее интересные направления для совместной работы обсудили в Совете Республики. Глава делегации Джон Виттингдейл отметил, что в условиях Brexit Великобритания видит в Беларуси надежного и стабильного партнера. Тем более, что наша страна громко заявляет о себе в контексте международных отношений.

Руководитель делегации является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и хорошо осведомлен о роли Беларуси в урегулировании украинского конфликта и ситуации с Нагорным Карабахом.

Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании:

Мы попытаемся организовать взаимодействие между бизнесом Республики Беларусь и бизнесом Великобритании. Это вопросы финансов. Все знают, что Лондон – это финансовая столица мира. Естественно, нам это тоже интересно. Без сомнения, это социальный проект. Социальные проекты между нашими странами существует уже достаточно большое количество лет. Полагаем, что мы можем придать новый импульс к развитию этого сотрудничества. Все вы прекрасно знаете, что Беларусь сейчас превращается в IT-страну. Это тоже очень важно. Спектр вопросов, которые мы можем обсуждать, и в которых мы можем быть полезны для кооперации между теми людьми, которые работают в этой сфере.