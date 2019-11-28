Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»

Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»

Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Позвольте немножко с Вами не согласиться. Вот прозвучало из Ваших уст, что мы не смогли достойно ответить. Я считаю, что политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше тех вбросов, которые сегодня мы пытаемся обсуждать.

Ответ дал избиратель, придя 17-го числа основной массой, и на досрочное голосование. Вот политическая культура нашего общества и нашего государства. Мы очень много уделяем внимания тем, о ком, может быть, и не надо нам здесь так много говорить.

У нас есть структуры, у нас есть органы государственного управления. Должна работать система. И, конечно, каждый человек для себя должен определить – будет он оправдываться, будет говорить, что он белый и пушистый. Я считаю, что самое главное – то, что за твоими плечами десятки тысяч избирателей.

Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!»