Лидия Ермошина: Выборы стали более активными и менее элитарными

Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам в местные Советы депутатов проходит активнее предыдущей, такую оценку дали в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкуренция в округах столицы составляет в среднем шесть человек на место. Напомним, накануне завершилась подача заявлений во всех избирательных округах Беларуси. Самым массовым выдвижением своих кандидатов отметились политические партии. В Минской области их представители – это 30 % желающих попробовать свои силы в избирательной гонке. Далее следуют граждане, выдвигавшиеся путем сбора подписей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выборы стали более активными и менее становятся элитарными, если раньше это был круг узкий людей, связанных с политикой, сейчас идут совершенно неожиданные люди, которые связаны с бизнесом, с мелким предпринимательством. Самое массовое представительство – это образование и культура, социальная сфера – это около 25 %, молодежь в городе Минске каждый 7-й кандидат потенциальный – это лицо до 30 лет.