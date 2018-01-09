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Лидия Ермошина: Выборы стали более активными и менее элитарными

09 января 2018 15:33
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Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам в местные Советы депутатов проходит активнее предыдущей, такую оценку дали в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина: Выборы стали более активными и менее элитарными-1

Конкуренция в округах столицы составляет в среднем шесть человек на место. Напомним, накануне завершилась подача заявлений во всех избирательных округах Беларуси. Самым массовым выдвижением своих кандидатов отметились политические партии. В Минской области их представители – это 30 % желающих попробовать свои силы в избирательной гонке. Далее следуют граждане, выдвигавшиеся путем сбора подписей.  

Лидия Ермошина: Выборы стали более активными и менее элитарными-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Выборы стали более активными и менее становятся элитарными, если раньше это был круг узкий людей, связанных с политикой, сейчас идут совершенно неожиданные люди, которые связаны с бизнесом, с мелким предпринимательством. Самое массовое представительство – это образование и культура, социальная сфера – это около 25 %, молодежь в городе Минске каждый 7-й кандидат потенциальный – это лицо до 30 лет.

Лидия Ермошина: Выборы стали более активными и менее элитарными-7

На данном этапе комиссиям в 10-дневный срок предстоит тщательно проверить документы и подписные листы и зарегистрировать кандидатов. После этого начнется этап предвыборной агитации. 

# Лидия Ермошина # Местная власть # Фотофакт

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