8 января – последний день подачи документов о выдвижении в местные советы. Комиссии будут работать до 19:00
Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый большой интерес традиционно в столице. Напомним, выдвигаются кандидаты путем сбора подписей от политических партий и от трудовых коллективов.
8 января – последний день подачи документов о выдвижении.
Комиссии будут работать по обычному графику до 19:00. В течение 10 дней избиркомы будут проверять предоставленные данные, в первую очередь декларации о доходах и подписные листы.
Ирина Янушевич, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:
В наши 57 избирательных округов в городе Минске подали заявление 209 человек. В основном это кандидаты, которые выдвинулись путем сбора подписей и от политических партий. Есть некоторые округа, в которых подали заявление около 6-7 человек, которые выдвинули сбором подписей. Это говорит о том, что люди провели серьезную активную работу на округе. Вот представьте себе, что ходило 7 или 8 инициативных групп, которые собирали подписи за того или иного кандидата.
18 января стартует самая активная фаза предвыборной кампании – агитация. Она продлится вплоть до основного дня голосования (18 февраля).