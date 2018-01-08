8 января – последний день подачи документов о выдвижении в местные советы. Комиссии будут работать до 19:00

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой интерес традиционно в столице. Напомним, выдвигаются кандидаты путем сбора подписей от политических партий и от трудовых коллективов.