Началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет проходить в течение 10 дней. За это время в избиркомах проверят данные о претендентах на депутатский пост. А уже 18 января стартует самый интересный этап предвыборной кампании – агитация. Она продлится до основного дня голосования.