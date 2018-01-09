Началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она будет проходить в течение 10 дней. За это время в избиркомах проверят данные о претендентах на депутатский пост. А уже 18 января стартует самый интересный этап предвыборной кампании – агитация. Она продлится до основного дня голосования.
Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп. Самый большой интерес, традиционно, в столице.
Выборы в местные Советы пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено около 18 тысяч депутатских портфелей.