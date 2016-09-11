Лидия Ермошина: у нас парламент – это место для альтруистов

Лидия Ермошина в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Лидия Михайловна, не приведёт ли эта простота и свободность к тому, что в следующий раз у нас на одно место не пять кандидатов будет, а 25?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вы знаете, оно, конечно, к этому может вести. Но, всё-таки я думаю, что причиной того, почему в парламенты зачастую бюллетени превращаются в простыни и мы такие видим, например, в Молдове. В Киргизии местные выборы, а там, ну не знаю: 10 кандидатов на место депутата сельского совета, ну, как-то иначе называется, претендуют. А у нас – по одному. Вы знаете, ведь это не в простоте дело, а в том, а что даёт это место? Вот у нас это место ничего, кроме возможности работать на благо государства, не даёт.

А вот там, где оно даёт решать вопросы, я имею в виду вопросы решать лично для себя, для близких, для своего окружения, для фирмы своей – вот там и складываются бюллетени в простыни.

Поэтому я думаю, что у нас они не будут никогда. Место в нашем парламенте отнюдь не является той синей птицей, к которому стремятся люди: люди расчётливые, люди, способные идти на всё ради этого депутатского мандата. Всё-таки у нас парламент – это место для альтруистов.