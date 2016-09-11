Чудо! Приехали на дом, представили все возможности, голосуй: ветераны о выборах с доставкой на дом

Новости Беларуси. Активно голосовали и жители Минской области. Более 1100 тысяч избирателей центрального региона было внесено в списки для голосования. По-летнему жаркая погода и большая праздничная программа способствовала настроению избирателей. Многие задержались на участках на несколько часов, чтобы окунуться в атмосферу праздника.

Многие приходили на выборы семьями, причём необычными. В числе избирателей наш корреспондент Элеонора Лутович пообщалась с сёстрами-близнецами, которые свой выбор сделали впервой, и боксёрской семьёй, участниками недавней олимпиады в Рио.

Вместе со всей страной голосовала, а потом уже пела и танцевала, Минская область. Праздничная атмосфера – то, что 11 сентября можно было встретить практически в каждой деревне, городе и районе. Удивить, отличится, запомниться – уже дело чести каждого избирательного участка и артистов, работающих здесь.

Дзержинск встречал сегодня национальным колоритом. Культурная столица – Молодечно – романсами.

И до последнего населённого пункта на карте хлебосольная Минщина радовала гостей лучшими угощеньями по очень доступным ценам.

О том, что этот день в Столичном регионе выдался особенным, свидетельствуют и избиратели. Которые, сами того не подозревая, стали гвоздём насыщенной программы.

Дмитрий Асанов и его верный спутник, два в одном, для нас – тренер боксёра Сергей Леонидович, а для призера чемпионата мира 2015 и участника олимпийских игр в Рио – ещё и папа, на участке для голосования, как всегда в самых ответственных и сложных ситуациях, вместе.

Дмитрий голосует впервые.

Волнуется. Сегодня не его бой и не его возможная победа, но о том, как в начале пути важна поддержка, спортсмен знает не понаслышке. Свой выбор, как и полагается, боксёр сделал в пользу сильнейшего.

Дмитрий Асанов, призёр Чемпионата мира 2015, участник Олимпийских игр в Рио:

Я знаю, на что я иду, что я делаю и за кого я голосую. А на ринге я не знаю, что меня ожидает. Развитие спортивных площадок и развитие вообще детских площадок: не только спорта, но и просто погулять с детьми. На это я обращал внимание.

Вдвойне особенным день выборов стал и для Наталии с Александром. Двойняшкам, юным избирателям и без пяти минут выпускникам колледжа, в родных на годы учёбы стенах пришлось сделать один из сложных выборов. Не часто их мнения не совпадают. Сегодня – как раз тот случай.

Наталия Лавыш, жительница Молодечно:

Мы всё вместе делаем: и учимся, и живём. И привычки одинаковые – вместе идём по жизни.

Александр Лавыш, житель Молодечно:

Брали советы у друзей, знакомых, родителей и так далее. Советовали «выбирай сам», потому что уже взрослый человек и ты уже сам должен всё решать.

Пока на одном из поистине мелодичных избирательных участков голосование проходило в ритме танго, а молодые избиратели получали подарки, в Дзержинском районе дня выборов ждала не менее интересная пара.

За долгие годы жизни они тоже стали двойней. Одинаковые привычки, спустя 90 лет схожая внешность и тоска друг без друга в минуты расставания.

Виктория Миронович, жительница Дзержинска:

Если сегодня мы выберем хорошего руководителя, у нас ещё лучше всё будет. Каждый должен своё выполнять, свои обязанности. И обязанности у всех выполняются отлично. Даже выборы, и то – это чудо. Чудо: приехали на дом, представили все возможности, голосуй. Идти не можешь – голосуй дома.

Главный сегодня по праву был каждый избиратель. Для ветеранов Великой Отечественной – выборы с доставкой на дом. Подобной услугой мог воспользоваться каждый, кому по состоянию здоровья длительные прогулки противопоказаны.

Элеонора Лутович, СТВ:

В средней школе №8 города Молодечно работает сразу два участковых избиркома. А в фойе жители близлежащих макрорайонов ждёт своеобразный «привет» от будущих избирателей. Самому маленькому автору работ, представленных на данной экспозиции всего лишь 7 лет. И жителям Молодечно он дарит вот такую вот подкову на счастье.

Всего в Минской области работало сегодня 1023 участка.

Особой атмосферой, безусловно, отличился каждый из них, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.