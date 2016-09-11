Здесь очень много замешано мотивов – от политических до астрологических: Ермошина о выборах в парламент

Лидия Ермошина в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Это – чудо телевидения. Быстрее, чем Вы успеваете переключать телевизор, Лидия Михайловна перемещается с телевизионного канала на телевизионный канал. Лидия Михайловна Ермошина, большое спасибо, что Вы нашли время. Как Вам удаётся это делать? Это фантастика. Ну, самые последние новости и скажите, что можно назвать удивительным для Вас?

Мы тут цитировали Ваше высказывание о том, что это – самые демократичные выборы. А как расшифровать эту фразу?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ну, я думаю, что они предоставили наиболее простые, понятные правила игры тем людям, которые пожелали избраться в парламент.

И я до этого уже говорила, что вот эта простота наша – она завораживает людей, им кажется, что всё это очень просто.

Но выборы – это ведь не только правовой процесс, это же не только вопрос социальной поддержки, здесь очень много замешано мотивов: политических, личностных. Может быть, даже астрологических – для конкретного человека.

Всё ж зависит, как звёзды сойдутся.

Поэтому, я думаю, что возможность этого участия, свободного участия, очень простого и понятного, даже почти бесплатного, скажем так. Вот и позволяет мне говорить об этих выборах, как о демократичных.